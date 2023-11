In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Frosinone - Genoa con confronto quote dei bookmaker ADM e info utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Genoa confrontando le quote dei migliori bookmaker online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si gioca il match tra ciociari e grifoni. Entrambe le squadre puntano alla salvezza dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. In classifica al momento sono separate da un solo punto, con i giallazzurri leggermente avanti.

I nostri pronostici Frosinone - Genoa

I nostri pronostici Frosinone - Genoa bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.00 Arijon Ibrahimovic marcatore nell’incontro 5.00 4.50 3.40 Risultato esatto 2-1 Frosinone 10.00 10.50 10.00

Come scommettere su Frosinone – Genoa: analisi match e pronostici

Di Francesco dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Il tridente d’attacco sarà formato da Soulé, Cuni e Ibrahimovic. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Brescianini, Barrenechea e Reinier.

Per il Genoa il tecnico Alberto Gilardino dovrebbe proporre il suo solito 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Malinovskyi e Puscas. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Sabelli e Haps. In mezzo al campo, invece, spazio a Strootman, Frendrup e Badelj.

Probabili formazioni Frosinone - Genoa

Per i pronostici Frosinone – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Reinier, Brescianini, Barrenechea; Soulè, Cuni, Ibrahimovic.

: Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Reinier, Brescianini, Barrenechea; Soulè, Cuni, Ibrahimovic. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese non proprio imbattibili

I ciociari hanno la terza peggior difesa del torneo, seguiti subito dopo dai rossoblu loro diretti avversari nel match di oggi. Logico quindi aspettarsi, secondo i pronostici Frosinone – Genoa, che possa essere una gara ricca di gol con occasioni da una parte e dall’altra.

Scommessa 1; Over 2.5: 2,10 con bet365

Un nuovo Ibra?

Contro l’Empoli ha segnato il suo primo, splendido gol in serie A, che ha permesso alla sua squadra di vincere 2 a 1. Nel match secondo le quote marcatore Frosinone – Genoa, il calciatore tedesco (nessuna parentela con in celebre Zlatan) farà di tutto per andare di nuovo a segno.

Scommessa 2; Arijon Ibrahimovic marcatore nell’incontro: 4,50 con Sisal

Ciociari a caccia dei 3 punti

Prima della sconfitta contro l’Inter a San Siro, la squadra allenata da Di Francesco era riuscita ad ottenere due vittorie consecutive, entrambe per 2 a 1. Nel match contro il Genoa il Frosinone è seriamente intenzionato a conquistare 3 punti preziosi di fronte al suo pubblico. Ecco quindi che i pronostici Frosinone - Genoa danno per favorita la squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Frosinone: 10,00 con William Hill