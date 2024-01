Ecco i pronostici Frosinone - Cagliari dei nostri esperti di scommesse con confronto quote dei bookmaker e info utili sul match di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul lunch-time match domenica 21 gennaio alle ore 12.30 al Benito Stirpe di Frosinone della 21esima giornata di Serie A.

A Frosinone si incrociano due squadre speculari dal punto di vista di forma e risultati. Nonostante abbia un punto in più in classifica, la formazione di Eusebio Di Francesco è in crisi di gioco e di risultati. Discorso diverso quello che riguarda il Cagliari, al quale la cura Ranieri sta iniziando a far intravedere i primi frutti.

I nostri pronostici Frosinone - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Frosinone - Cagliari bet365 Sisal William Hill Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.50 3.40 3.40 Risultato esatto 1-1 7.00 6.75 6.00 Matias Soule marcatore nell’incontro 3.10 3.00 3.30

Altri pronostici Frosinone - Cagliari, quote e giocate possibili sono consultabili per intero sui siti scommesse online ufficiali. In più i giocatori possono saperne di più sul betting visitando le nostre pagine dedicate a

i nuovi siti di scommesse sportive online in Italia con confronto delle loro iniziative di benvenuto

il codice bonus NetBet esclusivo da utilizzare in fase di registrazione per aderire all'iniziativa di benvenuto.

Come scommettere su Frosinone – Cagliari: analisi match e pronostici

I ciociari che non riescono più a vincere ospitano un Cagliari in ripresa, reduce da una preziosa vittoria in casa contro il Bologna.

Probabili formazioni Frosinone - Cagliari

Per i pronostici Frosinone – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Reinier.

Turati; Monterisi, Okoli, Bonifazi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Reinier. CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola, Jankto; Petagna.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento positivo del Cagliari

A seguito di un inizio di campionato tutt’altro che convincente, i rossoblu guidati da Claudio Ranieri stanno cominciando a macinare gioco e risultati. La vittoria contro il Bologna ha sugellato il duro lavoro fatto dai sardi in questi mesi e gli isolani, contro i giallazzurri del Frosinone, faranno di tutto per tornare in Sardegna almeno con un punto. I pronostici Frosinone - Cagliari danno per leggermente favorita la squadra in trasferta.

Scommessa 1; Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,50 con bet365

Sardi per il quarto risultato utile consecutivo

Dopo aver vinto per 2 a 1 contro il Bologna, il Cagliari di Claudio Ranieri cerca il quarto risultato utile consecutivo in campionato nello scontro diretto contro il Frosinone. I ciociari non vincono al Benito Stirpe dal 2-1 contro il Genoa risalente al 26 novembre 2023, e per questo motivo, i pronostici Frosinone – Cagliari indicano un pareggio per 1-1 come uno dei probabili risultati del match.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Matias Soule per cercare il gol numero 9

Arrivato già ad 8 reti in campionato, il centrocampista argentino, in prestito dalla Juventus, contro il Cagliari cercherà la rete numero 9. L’ala del Frosinone, che occasionalmente può anche giocare da trequartista, è il capocannoniere della sua squadra e contro il Cagliari farà di tutto per andare in gol per provare ad aiutare il Frosinone ad allontanarsi dalla zona retrocessione che si è fatta pericolosamente troppo vicina. Ecco perché Soule è tra i favoriti dalle quote marcatore Frosinone - Cagliari.

Scommessa 3; Matias Soule marcatore nell’incontro: 3,30 con William Hill