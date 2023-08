In questo articolo i lettori possono consultare i pronostici Francia - Marocco degli esperti di scommesse e scoprire di più sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online mettono a disposizione le loro migliori quotazioni, i consigli sulle scommesse ed i pronostici Francia – Marocco, partita valida per l’accesso ai quarti di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Sarà l'Hindmarsh Stadium di Adelaide ad ospitare l'ultimo degli ottavi di finale previsti per la fase ad eliminazione diretta di questi mondiali femminili. Stadio di casa, tra le altre, delle tre squadre di calcio della capitale dell’Australia meridionale, il piccolo ma bellissimo impianto può contenere meno di 18.000 spettatori.

Sembra non esserci storia in quest’ultimo appuntamento con gli ottavi, che vedrà la sfida tra le vincitrici del gruppo F e le seconde del gruppo H. Pur essendo arrivate infatti a pari punti con la Colombia, le nordafricane sono arrivate seconde a causa della differenza reti.

Travolte all’esordio per 6 a 0 dalla Germania, le marocchine hanno poi vinto le successive due partite, conquistando una qualificazione insperata anche in virtù del pareggio tra le tedesche e le sudcoreane.

Les bleues guidate da Hervè Renard cercano invece la definitiva consacrazione. Infatti pur pareggiando all’esordio con la sorpresa Giamaica, le transalpine hanno vinto e convinto nei due match successivi. Sulla carta sembra insomma una passeggiata per le ragazze capitanate da Wendie Renard.

I nostri pronostici Francia - Marocco

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per tenersi aggiornati su quote, mercati di scommessa e pronostici Francia - Marocco in tempo reale, consigliamo di consultare i siti ufficiali dei bookmaker ADM.

I nostri pronostici Francia - Marocco bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2 a 0 Francia 6,00 6,25 5,80 Pareggio alla fine del 1° tempo 3,00 3,00 2,87 Primo marcatore

Eugenie Le Sommer 3,60 3,50 3,80

Scommettere su Francia - Marocco

Il team francese è indubbiamente il favorito dai pronostici Francia - Marocco di tutti i principali e migliori siti scommesse online, oltre che dagli esperti di betting. Tanto che puntare sulla vittoria secca della squadra potrebbe rivelarsi poco proficuo per le proprie schedine date le basse quote proposte dai bookmakers ADM. In questo caso potrebbe essere un'interessante idea spaziare con i mercati andando a scovare quelli più particolari che propongono quotazioni sensibilmente più alte come primo marcatore, modalità di vittoria e così via. Inoltre alcuni top operatori mettono a disposizione anche iniziative promozionali dedicate all'evento come Eurobet, William Hill o Sisal. Chi voglia saperne di più invece su bet365 ed aprire un conto di gioco, può consultare la nostra guida dedicata dove troverà anche tutte le informazioni sul codice bonus bet365 attualmente attivo.

Bleues candidate alla vittoria finale

La Francia vuole affermarsi a livello internazionale. Dopo la bruciante eliminazione per mano degli Stati Uniti, ai quarti di finale dei mondiali organizzati in casa nel 2019, l’arrivo sulla panchina della nazionale francese di Renard Hervè ha ridato fiducia e convinzioni alla compagine transalpina.

L’impiego a tutto campo di Grace Geyoro garantisce linfa e rifornimenti alle catene esterne e al numero 11 Kadidiatou Diani. Les bleues sono sicuramente le favorite dai pronostici Francia - Marocco per questi ottavi di finale.

Scommessa 1: Risultato esatto 2 a 0 Francia 6,00 con bet365

Il Marocco può contenere le transalpine

Il Marocco cercherà, per quanto possibile, di tenere botta.

Riguardando la loro partita d’esordio nulla faceva presagire che Le Leonesse dell’Atlante potessero passare il turno eppure, con 2 vittorie per 1 a 0 sono riuscite a sfangarla facendo anche in modo che a non passare il turno fosse una vittima illustre come la Germania di Alexandra Popp.

È chiaro che la palla è rotonda, e tutto può sempre accadere, ma il divario tecnico tra le due formazioni sembra davvero essere insormontabile.

Scommessa 2: Pareggio alla fine del 1° tempo 3,00 con Sisal

Le Sommer sempre più determinante

Una delle veterane della nazionale francese. Classe ’89, Eugenie Le Sommer detiene il record di segnature con la sua nazionale. A livello di club ha vinto tutto quello che c’era da vincere, incluse 8 Champions League di categoria. Manca la definitiva consacrazione con la Francia, in quella che, molto probabilmente, sarà la sua ultima partecipazione ad un Mondiale. Chissà che non lasci il segno proprio gonfiando la rete, confermando i pronostici Francia - Marocco che la danno come potenziale prima marcatrice.

Scommessa 3: Primo Marcatore Eugenie Le Sommer 3,80 con William Hill