In questa pagina i lettori possono consultare i nostri pronostici Fiorentina - Verona, quote dei siti scommesse e consigli utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i gigliati e la formazione veneta.

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfideranno i viola di Vincenzo Italiano e i gialloblu guidati da Marco Baroni, match valido per la sedicesima giornata di Serie A quello di domenica 17 dicembre alle ore 15.00.

I nostri pronostici Fiorentina - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Fiorentina - Verona bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 1.95 2.00 Risultato esatto 3-0 Fiorentina 9.50 10.00 9.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.30

Altre quote, pronostici Fiorentina - Verona e info utili sulla partita possono essere trovate consultando i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più possono visitare

la nostra guida ai migliori bonus di benvenuto scommesse a confronto

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill e a come ottenere il bonus benvneuto ad esso collegato.

Come scommettere su Fiorentina – Verona: analisi match e pronostici

Dopo gli impegni settimanali in Conference League, per i viola prosegue la rincorsa alla zona Champions dopo aver pareggiato contro la Roma in campionato. Il Verona, dopo aver strappato un pareggio alla Lazio la scorsa giornata, cercherà di uscire dal Franchi con un risultato utile.

Per i pronostici Fiorentina – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur/Maxime Lopez; Nico Gonzalez, Bonaventura/Barak, Brekalo; Beltran/Nzola

VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Amione, Coppola, Tchatchoua; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Verona vuole subire meno reti

Delle squadre presenti nel fondo della classifica, la formazione veneta è una di quelle che ha subìto meno reti. Considerato che il Milan che occupa il terzo posto in campionato ha concesso 18 gol agli avversari, le 22 reti subìte dal Verona possono essere un ottimo punto da cui partire per conquistare la salvezza. Contro la Fiorentina, la formazione di Marco Baroni cercherà di ridurre al minimo il passivo.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

La viola per avvicinarsi alle prime 4

La Fiorentina cercherà di vincere l’edizione 2023/2024 della Conference League, ma vuole avvicinarsi sempre di più in campionato, a quella da molti definita “l’Europa che conta”, ovvero la Champions League. Per poter partecipare alla massima competizione europea, i viola di Vincenzo Italiano non vogliono lasciar scappare le prime della classe e, anche secondo i pronostici Fiorentina – Verona, sono pronti a conquistare tre preziosissimi punti davanti al loro pubblico.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Fiorentina: 10,00 con Sisal

Un Verona solido

Nella partita contro la Lazio si è visto un Verona solido e attento nelle retrovie. Servirà sicuramente altro contro una Fiorentina arrembante che sta vivendo finora una stagione spettacolare, ma gli uomini di Baroni faranno di tutto per contenere l’irruenza dei padroni di casa e cercheranno di ritornare a Verona con un risultato utile.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con William Hill