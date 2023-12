In questa pagina è possibile consultare i pronostici Fiorentina - Parma, quote e info utili per scommettere sulla partita di Coppa Italia.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Parma confrontando le quote dei migliori bookmakers online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Dopo Lazio – Genoa, Fiorentina – Parma sarà il secondo dei 4 ottavi di finale di Coppa Italia previsti per il mese di dicembre. Debutto stagionale nella coppa nazionale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ospiterà il Parma allenato da Fabio Pecchia mercoledì 6 dicembre alle ore 21.00 all’Artemio Franchi di Firenze.

I nostri pronostici Fiorentina - Parma

I nostri pronostici Fiorentina - Parma bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.10 2.10 2.05 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.37 Risultato esatto 1-0 Fiorentina 7.50 7.25 7.00

Come scommettere su Fiorentina – Parma: analisi match e pronostici

Vicecampioni in carica, i viola vogliono tornare in finale per provare, questa volta, a vincere il trofeo. Dopo un rotondo 3 a 0 ottenuto contro la Salernitana nell’ultimo turno di Serie A, i gigliati vogliono ottenere un’altra vittoria di fronte ai loro tifosi.

Capolista del campionato cadetto a pari punti con il Venezia, il Parma non considera la coppa Italia un obiettivo primario. Nonostante questo i ducali schiereranno la loro formazione migliore, nella speranza di regalarsi i quarti di finale.

Probabili formazioni Fiorentina - Parma

Per i pronostici Fiorentina – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil, Nzola.

Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil, Nzola. PARMA (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani, Bernabe; Mihaila, Man; Benedyczak.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una partita non semplice

Con 33 punti in classifica nel campionato cadetto, a + 5 dal Como in terza posizione, il Parma viaggia a vele spiegate per il ritorno in Serie A. La formazione allenata da Fabio Pecchia non è sicuramente un cliente comodo da affrontare. Con il miglior attacco della Serie B e la seconda miglior difesa, i ducali venderanno cara la pelle contro la Fiorentina, che dovrà cercare di scardinare l’esperta retroguardia dei gialloblu. Con ogni probabilità sarà una sfida chiusa, come suggeriscono i pronostici Fiorentina - Parma.

Scommessa 1; under 2.5: 2,10 con bet365

l Parma per crederci

Abituato a palcoscenici importanti, il Parma potrebbe anche pensare di provare il colpaccio in casa della Fiorentina. I crociati hanno già eliminato il Lecce al Via del Mare nella partita dello scorso 1° novembre, quando si imposero per 4 a 2 sui salentini. Contro la Fiorentina Fabio Pecchia schiererà la migliore formazione possibile, con la speranza di tornare in Emilia con una prestigiosa vittoria. Non possiamo dunque escludere un pareggio in almeno uno dei due tempi, come confermano i pronostici Fiorentina - Parma di alcuni esperti.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con Sisal

La Fiorentina per regalarsi un’eventuale rivincita

La vincente di Fiorentina – Parma giocherà il prossimo turno contro la vincente della sfida Inter – Bologna. C’è quindi la concreta possibilità che la finale dello scorso anno, partita che vide i nerazzurri battere i viola per 2 a 1, potrà già riproporsi ai quarti di finale. C’è però prima l’ostacolo Parma da superare, e i viola faranno di tutto per battere i ducali al Franchi.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Fiorentina: 7,00 con William Hill