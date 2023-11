Ecco i pronostici Fiorentina - Juventus per il match di Domenica 5 Novembre alle 20:45 con confronto quote e consigli per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Juventus confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Prima partita di cartello della giornata il big match tra Juventus e Fiorentina. Bianconeri che saranno ospiti dei viola che, dopo aver cominciato il campionato col botto, sono reduci da due sconfitte consecutive in Serie A.

Vincenzo Italiano non dovrebbe effettuare particolari modifiche rispetto alla partita contro la Lazio. Terracciano in porta, con Parisi che verrà riproposto a destra dopo gli stop di Dodo e Kayode. A completare il reparto Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo, invece, spazio ad Arthur e Duncan a sostegno di Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné alle spalle di Beltran.

Max Allegri è pronto a rilanciare la coppia Chiesa–Vlahovic, ex giocatori della Viola. Spazio a McKennie e Kostic sulle fasce, con Miretti, Locatelli e Rabiot verso una maglia da titolare per completare il centrocampo a 5. Retroguardia composta da Gatti, Bremer e Rugani a protezione di Szczesny.

I nostri pronostici Fiorentina – Juventus

I nostri pronostici Fiorentina - Juventus bet365 Sisal William Hill Lucas Beltràn marcatore nell’incontro 4.00 4.00 4.20 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 4.33 3.75 3.80 Risultato esatto 0-0 9.50 9.50 9.00

Probabili formazioni Fiorentina – Juventus

Per dei pronostici Fiorentina - Juventus accurati, occorre esaminare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

: Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Fiducia per l’argentino

Piena fiducia per l’argentino cresciuto nelle giovanili del River Plate autore di una doppietta nel 6 a 0 contro il Cukaricki in Conference League ma ancora a secco in Serie A. Beltràn è tra i favoriti dalle quote marcatore Fiorentina - Juventus.

Scommessa 1; Lucas Beltràn marcatore nell’incontro: 4,00 con bet365

Il grande ex

Federico Chiesa è pronto a tornare dal primo minuto contro la Fiorentina. L’attaccante è ormai pienamente recuperato e ritroverà una maglia da titolare dopo più di un mese dalla serataccia del ko per 4-2 in casa del Sassuolo. Anch'esso risulta tra i marcatori favoriti dai pronostici Fiorentina - Juventus.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,75 con Sisal

La difesa della Signora

La Juventus non subisce gol in campionato dalla sconfitta per 4 a 2 subìta dal Sassuolo. Da allora tutti clean sheet per gli uomini di Allegri che sperano di continuare con i risultati utili anche in un campo difficile come quello di Firenze. Facile prevedere, come suggeriscono i pronostici Fiorentina - Juventus degli esperti, una partita chiusa.

Scommessa 3; risultato esatto 0-0: 9,00 con William Hill