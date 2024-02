In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi match di domenica 11 febbraio ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per sulla partita che aprirà la domenica calcistica. Match valido per il 24esimo turno della Serie A.

I viola ancora a secco di vittorie in campionato nel 2024 ospitano un Frosinone che deve iniziare a guardarsi le spalle. I ciociari sono solo a 5 punti dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Fiorentina – Frosinone

Il nostro pronostico Fiorentina - Frosinone bet365 Sisal William Hill Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 1.90 Risultato esatto 2-1 Fiorentina 8.50 8.50 8.00 Andrea Belotti marcatore dell’incontro 2.20 2.50 2.62

Come scommettere su Fiorentina – Frosinone: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da due brutte sconfitte all’ultima di campionato, con la Fiorentina che vorrà regalare la prima vittoria casalinga del 2024 ai suoi tifosi.

Probabili formazioni Fiorentina - Frosinone

Per i pronostici Fiorentina – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Mandragora/Maxime Lopez; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti/Beltran.

Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Mandragora/Maxime Lopez; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti/Beltran. FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli/Zortea, Okoli, Romagnoli, Brescianini/Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Viola a caccia della prima vittoria in casa

Dopo la sconfitta subìta a Lecce nei minuti di recupero, i viola sono a caccia della loro prima vittoria del 2024 all’Artemio Franchi. Ospiteranno un Frosinone che certamente non sta vivendo un particolare periodo di forma, e anche per questo motivo i pronostici Fiorentina – Frosinone prevedono che i gigliati possano andare in vantaggio già alla fine dei primi 45 minuti.

Scommessa 1; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Avvicinarsi al quarto posto

Al momento ottava, ma con ancora una partita da recuperare, la viola si trova attualmente a 5 punti dal quarto posto, che vorrebbe dire Champions League per la prossima stagione. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano sono seriamente intenzionati a non lasciar scappare il treno delle prime della classe e tenteranno per questo motivo di conquistare una preziosa vittoria contro il Frosinone.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 6,75 con Sisal

La voglia del Gallo

Andrea Belotti ha segnato 109 gol in carriera in Serie A, un’eventuale rete contro il Frosinone gli permetterebbe di raggiungere la cifra tonda delle 110 segnature. Dopo la traversa colpita contro il Lecce, il “Gallo” vuole segnare la prima rete con la sua nuova maglia, e anche per questo i pronostici Fiorentina – Frosinone lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill