Ecco i pronostici Fiorentina - Empoli dei nostri esperti con confronto quote dei bookmaker ADM, informazioni e statistiche utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Empoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Sarà il derby toscano la partita del Monday night che chiuderà la nona giornata di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena, lunedì 23 ottobre alle ore 20.45, la sfida tra Fiorentina ed Empoli.

I nostri pronostici Fiorentina - Empoli

I nostri pronostici Fiorentina - Empoli bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Fiorentina 10.00 10.50 9.50 M’bala Nzola primo marcatore dell’incontro 5.50 5.75 5.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.40 2.50

Come scommettere su Fiorentina - Empoli

Viola in grande forma e caricati dal successo per 3-1 al Maradona contro i campioni d’Italia prima della sosta per le nazionali. Terzo posto a quota 17 assieme alla Juventus, a quattro lunghezze dalla vetta.

Azzurri che piano piano si stanno rialzando, dopo l’avvio disastroso di campionato, grazie anche al contributo del veterano Aurelio Andreazzoli, subentrato alla guida dell’Empoli al posto dell’esonerato Zanetti.

In casa Viola, Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 e con un occhio alle possibili rotazioni anche in vista del match di Conference League. In difesa Milenkovic e Quarta giocheranno al centro, con Nzola unico terminale offensivo. Alle sue spalle, Gonzalez a destra, Bonaventura al centro e Brekalo a sinistra.

Per gli Azzurri, Andreazzoli va avanti con il 4-3-1-2. Ebuehi a destra e Bastoni a sinistra sono i terzini, mentre in mezzo al campo Ranocchia in mediana. In attacco, il tandem offensivo è composto da Caputo e Cancellieri, con Baldanzi alle loro spalle.

Probabili formazioni Fiorentina – Empoli

Per dei pronostici Fiorentina - Empoli vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.

La Viola per inseguire un sogno

Dopo la vittoria al Maradona sognare è lecito. Erano anni che i viola non si trovavano a 4 punti dalla vetta a questo punto del Campionato. Le squadre che le precedono sono vere e proprie corazzate a livello di titoli e di blasone, ma a Firenze sognare non costa nulla. D'altronde la squadra di casa è quasi sempre favorita, anche secondo i pronostici Fiorentina - Empoli.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Fiorentina: 10,00 con bet365

Nzola in rampa di lancio

Dopo essersi sbloccato grazie a uno scavetto delizioso ai danni del Cagliari, a suggellare il 3 a 0 della viola lo scorso 2 ottobre, l’angolano è alla caccia del secondo gol in maglia viola. Dopo aver saltato la gara di Conference League contro il Ferencvaros per un problema fisico, il numero 18 ha giocato tutti e 90 i minuti contro il Napoli senza andare in gol ma contribuendo alla vittoria finale della sua squadra. È ad ogni modo favorito dalle quote marcatore Fiorentina - Empoli.

Scommessa 2; M’bala Nzola primo marcatore dell’incontro: 5,75 con Sisal

La mano di Andreazzoli

Da quando è alla guida dell’Empoli, i toscani hanno conquistato in 4 giornate 4 punti. Meglio di quanto avessero fatto prima del suo arrivo. Sicuramente la cura Andreazzoli sta dando i suoi frutti, bisognerà tuttavia migliorare dal punto di vista realizzativo, con la casella dei gol fatti ancora ferma a quota 1. Probabilmente, secondi i pronostici Fiorentina - Empoli, si tratterà di un match chiuso.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1°tempo: 2,50 con William Hill