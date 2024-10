Pronostici Feyenoord - Lazio e informazioni utili per scommettere: olandesi favoriti

In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Feyenoord - Lazio con confronto quote e consigli utili per scommettere sulla Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Feyenoord – Lazio confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il terzo turno di Uefa Champions League

Si giocherà alle 18.45 al Feyenoord Stadium, la partita tra Feyenoord e Lazio, terzo match del gruppo E della Champions League.

I nostri pronostici Feyenoord - Lazio

I nostri pronostici Feyenoord - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 7.50 7.75 6.50 Ciro Immobile marcatore nell’incontro 3.10 3.25 3.10 Under 2.5 2.15 2.10 2.10

Come scommettere su Feyenoord - Lazio

Gli olandesi, al momento terzi in campionato, nell’ultimo turno di Champions sono stati sconfitti per 3 a 2 dall’Atletico Madrid e occupano il terzo posto nel girone con 3 punti.

La Lazio, tra Serie A e Champions, viene da 3 risultati utili consecutivi e potrebbe sperare in un buon pareggio.

Maurizio Sarri spera di recuperare Immobile in un tridente che ritroverà sicuramente Zaccagni dal primo minuto. In mezzo al campo Kamada rileverà Guendouzi. Sull'out di destra spazio a Hysaj con Marusic a sinistra.

Il Feyenoord si affida invece ai gol di Gimenez in attacco e all'ex Fiorentina Hancko al centro della difesa. Wieffer e Timber occuperanno la mediana, mentre la linea di trequartisti sarà composta da Minteh e Igor Paixao ai fianchi di Stengs.

Probabili formazioni Feyenoord – Lazio

Per dei pronostici Feyenoord - Lazio vincenti occorre conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Igor Paixao; Gimenez.

Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Igor Paixao; Gimenez. Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Le forze in campo sono simili

La Lazio ha solo un punto in più rispetto agli olandesi, che in questa Champions, a Rotterdam, hanno già battuto il Celtic per 2 a 0. In Eredivisie il Feyenoord è ancora a zero sconfitte e ha la terza miglior difesa del campionato. Tutto questo influirà sui pronostici Feyenoord - Lazio degli esperti. Discorso diverso quello che riguarda la Champions, con gli olandesi che hanno subìto tre reti dall’Atletico Madrid alla seconda giornata.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 7,50 con bet365

Tutti aspettano Ciro

Ripresosi dall’affaticamento muscolare che l’ha tenuto in panchina nelle ultime partite, il capitano della Lazio è intenzionato a ritornare in campo e a essere incisivo contro gli olandesi. Stagione altalenante quella del numero 17 di Torre Annunziata, a cui manca il gol in Serie A da più di un mese. L’ultima rete segnata da Immobile infatti, risale al 23 settembre scorso, quando realizzò un calcio di rigore contro il Monza. L’attaccante biancoceleste spera di potersi rifare contro il Feyenoord. E le quote marcatore Feyenoord - Lazio sono con lui.

Scommessa 2; Ciro Immobile marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

La Lazio con la miglior difesa del girone

La Lazio può vantare la miglior difesa del girone con solo 2 gol subìti. Aspetto che indubbiamente gioca il suo ruolo nei nostri pronostici Feyenoord - Lazio. Tuttavia quello contro il Feyenoord non è certamente un match semplice. Servirà una partita di sacrificio per poter riuscire a portare a casa un risultato utile per potersi poi concentrare meglio sulla qualificazione agli ottavi nelle partite successive.

Scommessa 3; under 2.5: 2,10 con William Hill