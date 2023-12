In questo articolo i lettori possono consultare i pronostici Cagliari - Sassuolo, confrontando le quote dei bookmaker sui mercati più probabili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari - Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di lunedì sera alle 20.45.

Sarà la partita tra i rossoblu e neroverdi il Monday Night match che, di fatto, chiuderà la quindicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Cagliari - Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Cagliari - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.80 2.75 Risultato esatto 2-1 Cagliari 9.50 9.50 9.00 Leonardo Pavoletti marcatore nell’incontro 3.40 3.25 3.00

Come scommettere su Cagliari - Sassuolo: analisi match e pronostici

Dopo Empoli – Lecce, Cagliari – Sassuolo sarà la seconda sfida salvezza della giornata. Distanziate di 5 punti in classifica generale, le due formazioni cercheranno la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Probabili formazioni Cagliari - Sassuolo

Per i pronostici Cagliari - Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Petagna/Lapadula, Luvumbo.

Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Sulemana, Jankto; Viola; Petagna/Lapadula, Luvumbo. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Henrique, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Risalire la classifica

Il Cagliari ha bisogno di punti, e per quanto la classifica tra la dodicesima e la ventesima sia abbastanza corta, più giornate passano, meno punti si hanno a disposizione. Dopo un inizio thrilling, la squadra di Ranieri ha cominciato a concedere sempre meno agli avversari. Servono continuità e risultati, e una vittoria contro il Sassuolo porterebbe stima e morale ai rossoblu guidati dall’allenatore romano. Alcuni pronostici Cagliari - Sassuolo suggeriscono un pareggio in almeno uno dei due tempi.

Scommessa 1; Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

I sardi per avvicinarsi al Sassuolo

Il Sassuolo si trova a 5 lunghezze dai sardi che, con una vittoria, metterebbero ulteriore pressione agli uomini di Dionisi, reduci da 4 punti nelle ultime 4 partite di campionato. Il Cagliari, nonostante la sconfitta, viene da una buona prestazione contro la Lazio all’Olimpico, mentre i neroverdi hanno perso per 2 a 1 al Mapei Stadium contro la Roma. Una vittoria degli uomini di Ranieri avvicinerebbe le due formazioni in classifica e concederebbe un po’ di respiro agli isolani. Ecco perché non possiamo escludere tra i potenziali risultati, stando ai pronostici Cagliari - Sassuolo, una vittoria della squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Cagliari: 9,50 con Sisal

Cuore di Capitano

Nella partita persa per 1 a 0 contro la Lazio, soltanto una super parata di Ivan Provedel ha negato la gioia del gol a Leonardo Pavoletti. Le ultime due reti dell’attaccante livornese rossoblu risalgono alla spettacolare rimonta contro il Frosinone, quando il Cagliari rimontò e infine superò i ciociari in un match passato ormai alla storia. Contro il Sassuolo, un delle sue ex squadre più recenti, il numero 30 degli isolani potrebbe trovare la via del terzo gol in campionato.

Scommessa 3; Leonardo Pavoletti marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill