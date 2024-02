Pronostici Cagliari – Napoli e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti sui sardi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Napoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 25 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due formazioni, partita valida per il 26esimo turno di Serie A.

Dopo l’esordio in Champions contro il Barcellona, arriva anche l’esordio in campionato per il neo-allenatore degli azzurri Francesco Calzona, chiamato a sostituire l’esonerato Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

I nostri pronostici Cagliari – Napoli

Il nostro pronostico Cagliari - Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20 Risultato esatto 1-2 Napoli 8.50 8.75 8.00 Victor Osimhen marcatore nell’incontro 2.05 2.25 2.30

Come scommettere su Cagliari – Napoli: analisi match e pronostici

Dopo l’1-1 casalingo contro il Genoa, pareggio che di fatto è costato la panchina a Walter Mazzarri, il Napoli vola in Sardegna dove affronterà un Cagliari reduce da un ottimo punto conquistato in casa dell’Udinese. Contro il Barca, esordio del nuovo tecnico Calzona. Buon pareggio per gli azzurri, che hanno mostrato un ritrovato spirito battagliero.

Per i pronostici Cagliari – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Gaetano, Makoumbou, Augello/Azzi; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Gaetano, Makoumbou, Augello/Azzi; Viola; Luvumbo, Lapadula. NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il cuore del Cagliari

Con una vittoria il Cagliari potrebbe districarsi dai bassifondi degli ultimi posti in classifica, ma in vista degli scontri salvezza contro Empoli e Salernitana, la formazione di Claudio Ranieri potrebbe anche accontentarsi di contenere i campioni d’Italia costringendoli ad un pareggio. Non a caso alcuni pronostici Cagliari - Napoli suggeriscono un pareggio in almeno uno dei due tempi.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Ritornare a vincere in trasferta

Il Napoli non vince lontano dal Diego Armando Maradona dal 25 novembre scorso, quando si impose a Bergamo contro l’Atalanta grazie alle reti di Kvara e di Elmas. Da allora lontano da Napoli gli azzurri sono stati capaci di raccogliere soltanto pareggi e sconfitte. Seriamente intenzionati ad interrompere questo trend negativo, gli uomini del neo-allenatore Calzona faranno di tutto per conquistare 3 punti in terra sarda.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Napoli: 8,75 con Sisal

Il ritorno del numero 9

L’assenza di Victor Osimhen si è sentita eccome questa stagione. Presente 13 volte in campionato con lo score di 7 reti, l’attaccante nigeriano, vicecampione d’Africa con la sua nazionale, è tornato a disposizione per il suo nuovo allenatore Francesco Calzona ed ha subito timbrato il cartellino contro il Barcellona. Contro il Cagliari vorrà sicuramente mettersi in mostra, e i pronostici Cagliari – Napoli lo indicano infatti come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Victor Osimhen marcatore nell’incontro: 2,30 con William Hill