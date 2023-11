In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Cagliari - Monza, quote e informazioni utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Prima gara della domenica il match tra Cagliari e Monza, che si giocherà all’Unipol Domus domenica 26 novembre alle ore 12.30. La gara tra gli uomini di Claudio Ranieri e la formazione brianzola allenata da Raffaele Palladino è il primo anticipo in programma. Il Cagliari è reduce da una sconfitta a Torino contro la Juve, mentre il Monza ha pareggiato in casa contro i granata del Torino.

I nostri pronostici Cagliari - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Cagliari - Monza bet365 William Hill Unibet Il Cagliari segna un gol su calcio di rigore 5.50 3.00 6.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.20 Risultato esatto 2-1 Cagliari 11.00 10.00 8.50

Maggiori quote e pronostici Cagliari - Monza possono essere trovati sulle pagine ufficiali dei bookmaker online. In più i giocatori troveranno delle utili guide nelle nostre pagine dedicate a

migliori bonus di benvenuto per scommettere degli operatori italiani

codice promozionale Lottomatica da utilizzare in fase di registrazione, welcome bonus del sito italiano e tanto altro.

Probabili formazioni Cagliari - Monza

Per dei pronostici Cagliari – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Lapadula.

: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Lapadula. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Andrea Carboni; Ciurria, Bondo, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Colombo.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Cagliari vuole vincere

Dopo aver pareggiato con la sua nazionale durante le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Gianluca Lapadula è tornato a disposizione di mister Ranieri. Proprio l’attaccante peruviano sarà il terminale offensivo dei sardi, e le sue sortite in area di rigore potranno creare occasioni che potrebbero portare i padroni di casa ad ottenere un penalty. Sarà interessante guardare alle quote marcatore Cagliari - Monza tenendo in mente i pronostici relativi ad un potenziale penalty.

Scommessa 1; il Cagliari segna un gol su calcio di rigore: 5.50 con bet365

La solidità delle due formazioni

Con 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, la squadra allenata da Palladino viaggia stabilmente a metà classifica, a pari punti con la Lazio vicecampione d’Italia. Il Cagliari sta vivendo un trend positivo, e non sarà semplice affrontare i sardi a casa loro, tuttavia i biancorossi potrebbero uscire dalla Unipol Domus con un risultato positivo. Aspetto che indubbiamente influisce sui pronostici Cagliari - Monza.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 2.10 con William Hill

Il Cagliari per la risalita

Con una vittoria il Cagliari compirebbe un balzo notevole in classifica, guadagnando posizioni a discapito della zona calda. Prima della sconfitta ad opera della Juventus, gli uomini di Ranieri erano riusciti a risalire la china con 3 risultati utili consecutivi. Contro il Monza vogliono ritrovare la vittoria. E secondo alcuni pronostici Cagliari - Monza, la squadra di casa lo farà.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Cagliari: 8,50 con Unibet