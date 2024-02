In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi partita delle 15.00 di sabato 10 febbraio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 24esimo turno di Serie A. Match che aprirà il sabato calcistico.

Un’altra romana sulla strada del Cagliari, che dopo essere stato sconfitto dalla Roma all’Olimpico, ospita i biancocelesti di Maurizio Sarri.

I nostri pronostici Cagliari – Lazio

Il nostro pronostico Cagliari - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.20 2.20 Risultato esatto 0-0 7.50 7.75 7.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.00 2.00 2.00

Come scommettere su Cagliari – Lazio: analisi match e pronostici

Entrambe le formazioni sono reduci da una sonora sconfitta nell’ultimo match giocato. I sardi cercheranno di sfruttare il fattore campo per riuscire a conquistare un risultato utile, mentre i capitolini non vogliono lasciar scappare il treno per l’Europa.

Probabili formazioni Cagliari - Lazio

Per i pronostici Cagliari – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna.

Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese battibili

Entrambe le squadre sono reduci da due pesanti sconfitte. La Lazio ha incassato 3 gol dall’Atalanta, mentre il Cagliari ha subìto un poker dalla Roma. Quella dei sardi poi, dopo quelle di Frosinone e Salernitana, è la seconda difesa più battuta della Serie A. Per questo motivo i pronostici Cagliari – Lazio prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; Over 2.5: 2,30 con bet365

Accontentarsi di un punto

Con la vittoria che manca in Sardegna dal 2 a 1 contro il Bologna datato 14 gennaio, i rossoblu allenati da Claudio Ranieri potrebbero accontentarsi anche di conquistare almeno un punto contro la Lazio. D’altro canto i biancocelesti, dopo lo scialbo 0 a 0 contro il Napoli hanno perso malamente contro l’Atalanta. Un pareggio, anche secondo i pronostici Cagliari – Lazio, sarebbe uno dei probabili risultati.

Scommessa 2; risultato esatto 0-0: 7,50 con Sisal

Una probabile gara contratta

Con una vittoria la Lazio ritornerebbe a ridosso della zona Europa, piazzandosi almeno temporaneamente ad un punto dai cugini della Roma. Una sconfitta per il Cagliari sarebbe catastrofica visto l’andazzo della classifica. Logico quindi aspettarsi una gara contratta secondo i pronostici Cagliari - Lazio, con le due formazioni ferme sul pareggio nei primi 45 minuti di gioco.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,00 con William Hill