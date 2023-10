In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Bologna - Verona dei nostri esperti con un confronto quote dei bookmakers e info utili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Verona confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Coppa Italia.

Martedì 31 ottobre al Dall’Ara di Bologna andrà in scena la partita tra Bologna e Verona, match valido per il passaggio agli ottavi di finale. Chi vince questa partita, il prossimo turno se la dovrà vedere contro l’Inter campione in carica.

I rossoblu sono reduci da un pareggio per 1 a 1 nel derby contro il Sassuolo in campionato, Verona che ha perso nei secondi finali la sfida contro la Juventus all’Allianz stadium di Torino.

Si va sempre verso il 4-2-3-1 con Thiago Motta che cambierà qualcosa rispetto alla trasferta di Reggio Emilia. Corazza potrebbe trovare spazio in difesa così come van Hooijdonk in attacco. Discorso simile vale per Baroni rispetto alla trasferta di Torino. In avanti spazio a Bonazzoli favorito su Djuric.

I nostri pronostici Bologna – Verona

I nostri pronostici Bologna - Verona bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo regolamentare 2.20 2.20 2.10 Under 2.5 1.85 1.90 1.80 Risultato esatto 2-0 Bologna 8.50 9.25 8.00

Probabili formazioni Bologna – Verona

Per elaborare dei pronostici Bologna - Verona accurati, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Lykogiannis, Beukema, Calafiori, Corazza; El Azzouzi, Moro; Ndoye, Fabbian, Karlsson; van Hooijdonk.

Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Mboula, Braaf; Bonazzoli.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’attesa è il miglior alleato

Con la competizione ormai entrata nel vivo, è molto facile che le squadre ad inizio partita non si scoprano troppo, in modo da poter concentrare le energie nella ripresa per provare l’assalto finale. Alcuni pronostici Bologna - Verona suggeriscono un pareggio almeno durante uno dei due tempi.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo regolamentare: 2,20 con bet365

Due attacchi sterili

Con rispettivamente 6 e 11 gol fatti, gli attacchi di Verona e Bologna non sono certamente i più floridi della Serie A. L’inevitabile turnover di entrambe le formazioni in vista degli impegni di campionato può far assistere ai tifosi di entrambe le squadre ad una gara dalle poche emozioni. Facile prevedere, secondo i pronostici Bologna - Verona, poche reti messe a segno.

Scommessa 2; under 2.5: 1,90 con Sisal

La solidità della squadra di Motta

Rispetto a quanto visto contro il Sassuolo, il Bologna potrebbe impostare la partita sull’attesa. Il Verona concederà sicuramente degli spazi, come è già successo anche in campionato dall’inizio di questa stagione, e i rossoblu potranno approfittarne per provare a vincere la partita.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Bologna: 8,00 con William Hill