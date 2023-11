In questo articolo si possono consultare i pronostici Bologna - Torino, quote e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Monday night match la partita tra Bologna e Torino, che chiuderà di fatto la tredicesima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla prima sconfitta in campionato ad opera della Fiorentina, i granata vengono da uno scialbo pareggio contro il Monza. Entrambe le formazioni vorranno sicuramente recuperare terreno in classifica.

I nostri pronostici Bologna - Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Bologna - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.25 2.25 Joshua Zirkzee primo marcatore 7.50 7.00 6.50 Risultato esatto 2-1 Bologna 9.50 10.00 9.00

Maggiori quote e pronostici Bologna - Torino, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori elencati. Coloro che volessero saperne di più troveranno

la nostra guida ai top siti scommesse online in Italia

una pagina dedicata al codice promozionale William Hill, bonus benvenuto del bookmaker britannico e tanto altro.

Come scommettere su Bologna - Torino: analisi match e pronostici

Per i padroni di casa unico dubbio in difesa per Motta, che dovrà scegliere chi schierare tra Kristiansen e Lykogiannis. A centrocampo pronti Freuler e Aebischer. Sulla trequarti pronto Ndoye con Ferguson e Saelemaekers. Pochi i dubbi sulla titolarità di Zirzkee in avanti.

Per il Toro ancora difesa in emergenza per Juric, pronto a dare una chance a Zima. A centrocampo si rivedrà Tameze. Sulla trequarti dovrebbe esserci solo un uomo, Vlasic. Ciò significa che in attacco dovrebbero trovare spazio le due punte Zapata-Sanabria

Probabili formazioni Bologna - Torino

Per dei pronostici Bologna - Torino accurati, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen/Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen/Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic V; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata

Confrontare le quote vincente Bologna – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le formazioni sono abituate a segnare

Sia rossoblu che granata sono due formazioni abituate a segnare, c’è quindi da aspettarsi che il match, secondo i pronostici Bologna – Torino, sia una gara ricca di gol e di occasioni da entrambe le parti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

La forza dell’olandese

Autore finora di 4 reti, il gigante del Bologna sarà sicuramente l’uomo più pericoloso per la difesa del Toro. A segno su rigore anche contro la Fiorentina, nella partita persa per 2 a 1 all’Artemio Franchi, nel match, stando alle quote marcatore Bologna - Torino, il numero 9 dei felsinei farà di tutto per andare a segno di nuovo.

Scommessa 2; Joshua Zirkzee primo marcatore: 7,00 con Sisal

Il Bologna vuole tornare a vincere

Dopo la prima sconfitta subìta ad opera della Fiorentina, i felsinei vogliono tornare a vincere proprio davanti al loro pubblico. La partita, a previsione dei pronostici Bologna – Torino, può essere una buona opportunità per gli uomini di Thiago Motta per conquistare 3 punti.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Bologna: 9,00 con William Hill