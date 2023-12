In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Bologna - Roma, quote dei bookmaker e info utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita tra i felsinei e giallorossi di domenica 17 Dicembre alle 18.00.

Il Bologna allenato da Thiago Motta ospiterà al Dall’Ara la Roma di Mourinho, chi vincerà questa sfida avrà l’occasione di mettere pressione a Milan e Napoli.

I nostri pronostici Bologna – Roma

Il nostro pronostico Bologna - Roma bet365 Sisal William Hill Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.20 3.15 3.00 Risultato esatto 1-1 6.00 5.75 5.50 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 3.75 4.00 4.20

Come scommettere su Bologna – Roma : analisi match e pronostici

Un campionato gemello quello tra le due formazioni, entrambe a quota 25 punti, ad insidiare e togliere il sonno alle formazioni che le precedono. Bologna e Roma si giocano l’Europa.

Probabili formazioni Bologna - Roma

Per i pronostici Bologna – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler/Fabbian, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini/Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna non vuole fermarsi

Senza alcun dubbio la sorpresa del torneo, la squadra di Thiago Motta non ha assolutamente intenzione di fermarsi. I felsinei stanno facendo sognare i propri tifosi, che ogni domenica riempiono il Dall’Ara per seguire i propri beniamini. Contro la Roma, diretta avversaria in classifica servirà una prova di forza, e i rossoblu sono pronti a dimostrare sul campo che meritano la posizione che occupano in classifica.

Scommessa 1; Bologna in vantaggio alla fine del 1°tempo: 3,20 con bet365

Forse simili in campo

Con appena due sconfitte in campionato, soltanto una in più rispetto a Juventus e Inter, rispettivamente seconda e prima in classifica, il Bologna contro la Roma si gioca la permanenza tra le prime della classe. Rispetto ai giallorossi allenati da Josè Mourinho tuttavia, gli emiliani hanno segnato 10 gol in meno. Nel complesso, comunque, le forze sono simili, ed anche per questo motivo i pronostici Bologna – Roma prevedono un pareggio tra le due formazioni.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,75 con Sisal

Un’occasione per il Gallo

Con Paulo Dybala fermo ai box per infortunio, e Romelu Lukaku squalificato dopo l’entrataccia killer di domenica contro la Fiorentina che è valsa al belga il primo rosso in carriera, Andrea Belotti ha l’occasione di dimostrare di essere qualcosa in più di una riserva di lusso. Il numero 11 giallorosso ha finora segnato 3 gol in campionato e, anche secondo i pronostici Bologna – Roma, ci sono buone probabilità che l’attaccante originario di Calcinate vada a segno nella partita contro il Bologna.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill