In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Bologna - Lazio dei nostri esperti con un confronto quote dei mercati di scommessa più probabili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Lazio confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la partita tra Bologna e Lazio il match d’apertura dell’undicesima giornata di Serie A. Allo stadio Dall’Ara i felsinei ospitano i biancocelesti venerdì 3 novembre alle ore 20.45.

I rossoblu, reduci dal pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime due partite giocate in casa. La squadra di Thiago Motta cerca l’ennesimo successo casalingo.

La Lazio arriva al Dall’Ara dopo il successo per 1-0 sulla Fiorentina, arrivato al 95esimo minuto con un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile. Grazie alla vittoria sui viola, i biancocelesti hanno centrato la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite. Momento positivo per la squadra di Maurizio Sarri che dopo un avvio di stagione disastroso è salita al settimo posto e ora può guardare con più ottimismo alle prossime partite.

I nostri pronostici Bologna – Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Per ulteriori pronostici Bologna - Lazio, quote e mercati di scommessa, consigliamo di visitare le pagine ufficiali degli operatori.

Probabili formazioni Bologna – Lazio

Per dei pronostici Bologna - Lazio accurati, occorre esaminare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa solida

La Lazio finora ha subìto 12 reti, il Bologna 8, appena 3 in più rispetto alla capolista Inter. Quella dei felsinei è la terza retroguardia meno battuta della Serie A e si confronterà con l’attacco dei biancocelesti che, tra le prime 7 squadre in classifica, risulta essere quello peggiore. E’ lecito aspettarsi quindi poche reti in questa partita, come prevedono molti dei pronostici Bologna - Lazio.

Scommessa 1; under 1.5: 3,50 con bet365

Il momento d’oro di Joshua

Il giocatore olandese di origini nigeriane sta facendo bene, tanto da aver attirato su di sé l’interesse del Milan, intenzionato a inserirlo tra le sue fila già a partire dalla prossima estate. Considerato dai dirigenti rossoneri più come una seconda punta che un centravanti, l’attaccante rossoblù è seriamente candidato ad essere il prossimo numero 9 del Milan. È favorito come striker dalle quote marcatore Bologna - Lazio.

Scommessa 2; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Squadre staccate solo da un punto in classifica

Rispettivamente in ottava e settima posizione nella classifica di Serie A, Bologna e Lazio non vorrebbero interrompere la loro striscia di risultati utili. Per questo motivo un pareggio potrebbe bastare a entrambe le squadre. Quello della X potrebbe essere un mercato piuttosto probabile secondo i pronostici Bologna - Lazio.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 7,00 con William Hill