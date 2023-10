In questo articolo tutti i pronostici Bologna - Frosinone degli esperti con confronto quote, consigli per scommettere e analisi probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Frosinone confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Si giocherà domenica 22 ottobre allo stadio Dall’Ara di Bologna la partita tra Bologna e Frosinone, match valido per la nona giornata di Serie A.

Per la retroguardia felsinea, Thiago Motta è pronto a dare una chance dal 1′ a Calafiori e Lykogiannis che formeranno la difesa a quattro insieme a Beukema e De Silvestri davanti a Skorupski. A centrocampo, spazio a Freuler e Moro con Ndoye, Ferguson e Orsolini alle spalle di Zirkzee.

Eusebio Di Francesco ripropone il tridente Soulé e Reinier ai lati di Cheddira. Probabile spazio per Garritano dal 1° minuto a centrocampo insieme a Mazzitelli e Barrenechea. Tra i pali Turati che dirigerà il quartetto difensivo composto da Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza.

I nostri pronostici Bologna - Frosinone

I nostri pronostici Bologna - Frosinone bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 15.00 17.00 15.00 Riccardo Orsolini marcatore nell’incontro 2.75 2.75 3.25 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.20

Probabili formazioni Bologna – Frosinone

Importante è per dei pronostici Bologna - Frosinone esaminare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due formazioni simili

Entrambe le squadre, prima della sosta, hanno portato a casa due ottimi risultati. Il Bologna ha pareggiato in rimonta per 2 a 2 contro l’Inter a San Siro, mentre il Frosinone ha avuto ragione del Verona per 2 a 1. Forze simili in campo quindi per questo match. I pronostici Bologna - Frosinone saranno davvero difficili per questo appuntamento.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 15,00 con bet365

Nel segno di Orsolini

Il numero 7 del Bologna è già andato a segno 4 volte in questo campionato, in quello che è probabilmente il miglior inizio di stagione della sua carriera. Contro il Frosinone vorrà di certo ripetersi e migliorare il suo score. È tra i favoritissimi dalle quote marcatore Bologna - Frosinone.

Scommessa 2; Riccardo Orsolini marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

La difesa del Bologna

Frosinone e Bologna sono distanziate da un solo punto in classifica. I ciociari hanno un punto in più e hanno segnato più reti dei felsinei che però registrano la terza miglior difesa della Serie A con solamente 6 gol subìti. Primo tempo o finale, non si può escludere un pareggio dai pronostici Bologna - Frosinone.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill