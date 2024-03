Pronostici Barcellona – Napoli e informazioni utili per scommettere: blaugrana favoriti per l’approdo ai quarti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Barcellona – Napoli, quote dei bookmakers e analisi del match previsto martedì 12 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Barcellona – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra blaugrana e azzurri.

Dopo il pareggio per 1-1 al Diego Armando Maradona, il Napoli è chiamato ad una mezza impresa per cercare di approdare ai quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo.

I nostri pronostici Barcellona – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Barcellona - Napoli bet365 Sisal William Hill Kvicha Kvaratskhelia marcatore dell’incontro 4.33 3.75 4.00 Risultato esatto 2-0 Barcellona 10.00 10.00 8.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.20 2.20

Come scommettere su Barcellona – Napoli: analisi match e pronostici

Reduce da 3 risultati utili in Liga, i catalani in forte ripresa a -8 dal Real Madrid capolista ospitano un Napoli che non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro il Torino in occasione dell’ultima di campionato. Servirà la partita perfetta agli uomini allenati da Francesco Calzona per provare a battere i blaugrana e conquistare i quarti di finale.

Probabili formazioni Barcellona - Napoli

Per i pronostici Barcellona – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Lopez, Christensen, Gungodan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Lopez, Christensen, Gungodan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Barcellona – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il momento di forma del georgiano

Decisamente l’indiscusso trascinatore degli azzurri negli ultimi match, Kvicha Kvaratskhelia sta attraversando un periodo di forma straordinario. Autore di 4 gol nelle ultime 3 partite, il georgiano tenterà di scardinare la difesa dei blaugrana per provare a regalare la qualificazione agli azzurri. Di fatto è tra i favoriti dalle quote marcatore Barcellona - Napoli.

Scommessa 1; Kvicha Kvaratskhelia marcatore dell’incontro: 4,33 con bet365

La forza del Barça

Protagonista di un inizio di campionato altalenante, con l’allenatore Xavi messo spesso in discussione, il Barcellona ha saputo rispondere alle critiche e riprendere posizioni in campionato. Contro il Napoli non saranno presenti Frenkie De Jong e Pedri, ma la squadra catalana sarà comunque in grado di schierare un 11 iniziale di tutto rispetto, partendo da favorita per il passaggio del turno. Come confermano i pronostici Barcellona - Napoli.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Barcellona: 10,00 con Sisal

Il Napoli per provarci

Il Napoli deve provarci. Per poter accedere ai quarti, ha inevitabilmente bisogno di vincere la sfida contro i blaugrana, che non perdono tra le mura amiche dal rocambolesco 5-3 subìto dal Villareal lo scorso 27 gennaio. Gli uomini allenati da Francesco Calzona hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i catalani e per poter tentare il colpaccio. Chissà che non riescano a stravolgere i pronostici Barcellona - Napoli.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill