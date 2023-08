In questo articolo analizzeremo il prossimo match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo di calcio con pronostici Australia - Danimarca.

Il nostri esperti di scommesse sportive online offrono le loro migliori quotazioni, consigli sulle scommesse e pronostici Australia – Danimarca, partita valida per l’accesso ai quarti di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Sarà l’Accor Stadium di Sydney, ad ospitare l’ottavo di finale in programma alle 12.30 (ora italiana) di lunedì 7 agosto. A giocarsi l’accesso ai quarti, e la possibilità di sfidare una tra Francia e Marocco, saranno l’Australia, l’ultima nazione ospitante rimasta in gara, e la Danimarca.

Entrambe le nazionali hanno chiuso il loro girone a 6 punti, ma sono state le oceaniche a passare come prime a scapito della Nigeria, mentre le danesi si sono dovute accontentare del secondo posto, facendo parte del gruppo D dominato a punteggio pieno dall’Inghilterra.

Avendo il vantaggio di giocare in casa, l’Australia parte leggermente favorita, almeno sulla carta, ma attenzione alle danesi. Passate subito in svantaggio nella seconda partita del girone, sono state tuttavia capaci limitare i danni contro le campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra permettendosi anche il lusso di sciupare un paio di occasioni in ripartenza e colpendo nel finale un palo con Amalie Vangsgaard

I nostri pronostici Australia – Danimarca

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutti i pronostici Australia - Danimarca, quotazioni ed offerte aggiornate in tempo reale, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali.

I nostri pronostici Australia - Danimarca bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2,35 2,30 2,30 Primo marcatore Hayley Raso 11,00 8,00 8,00 Risultato esatto 2-0 Australia 8,00 8,50 7,00

Scommettere su Australia - Danimarca

Puntare su match come quello tra le australiane e le danesi non è cosa facile. Indubbiamente la squadra capitanata da Samantha Kerr ha più possibilità di passare ai quarti, tuttavia non è da sottovalutare il coraggio e la grinta del team guidato da Lars Søndergaard. Gli indecisi dei risultati fissi possono dare un'occhiata ad altri mercati di scommessa disponibili sull'evento che permettono di puntare su combo, handicap, numero di cartellini, corner e così via. Per saperne di più in alternativa è possibile consultare

la nostra guida ai migliori siti scommesse sicuri e legali in Italia con confronto bonus benvenuto

la pagina dedicata al codice bonus bet365 disponibile alla registrazione con una guida sull'apertura del conto sul sito dell'operatore.

L’Australia sa come segnare

Entrambe le squadre potevano decisamente fare meglio durante i gironi di qualificazione. L’Australia dopo aver battuto l’Irlanda all’esordio, ha subìto una sconfitta per 2 a 1 a Brisbane per mano della Nigeria, riuscendo a riscattarsi immediatamente la giornata successiva con un sonoro 4 a 0 contro il Canada. La Danimarca, ha vinto due delle 3 sfide del suo girone di qualificazione capitolando per 1 a 0, soltanto con le campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra, superando la fase a gruppi quasi trent’anni dopo l’ultima volta. Motivo per cui i pronostici Australia - Danimarca danno per favorita la prima squadra ma con una quota decisamente alta.

Scommessa 1: over 2.5 2,35 con bet365

Già due goal finora per l’ex attaccante del Manchester City

Passata ad inizio luglio dal Manchester City al Real Madrid, Hayley Raso sarà la prima calciatrice australiana a vestire la camiseta blanca delle merengues. Nata a Gold Coast, nel Queensland, il 5 settembre del 1994 ed alta appena 1.62, l’esile ala australiana ha dalla sua velocità e senso della posizione. Già protagonista di una doppietta nella goleada contro il Canada, la giocatrice numero 16 dell’Australia è stata giudicata Player of the match a fine partita. Informazioni interessanti per i pronostici Australia - Danimarca che riguardano i primi marcatori del match.

Scommessa 2: primo marcatore Hayley Raso 4,50 con Sisal

Un sogno che si chiama Stadium Australia

Il previsto ritorno in campo di Samantha Kerr, la spinta del pubblico di casa e l’euforia dopo la vittoria per 4 a 0 contro le campionesse olimpiche del Canada, sono tutti elementi che giocheranno un fortissimo ruolo nell’approccio delle Matildas agli ottavi di finale. Guidate dallo svedese Tony Gustavsson le australiane hanno la possibilità di centrare la qualificazione ai quarti di finale per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni. Previsione confermata dai pronostici Australia - Danimarca degli esperti.

Scommessa 3: Risultato esatto 2-0 Australia 7,00 con William Hill