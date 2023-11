In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Atalanta - Sporting Lisbona, quote e consigli utili per scommettere sulla partita di Europa League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Sporting Lisbona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per il quinto turno di Europa League.

Già sicuri di un posto nei sedicesimi di finale, i bergamaschi mirano all’avanzamento diretto agli ottavi di finale, affrontando uno Sporting che hanno già superato nell'incontro di andata.

L'Atalanta affronterà lo Sporting Lisbona in casa. Dopo una sconfitta in campionato contro il rinnovato Napoli guidato da Walter Mazzarri, l’Atalanta vuole ritrovare la vittoria al Gewiss Stadium.

I nostri pronostici Atalanta - Sporting Lisbona

I nostri pronostici Atalanta - Sporting Lisbona bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.07 2.00 2.05 Luis Muriel marcatore nell’incontro 2.75 2.75 3.00 Risultato esatto 2-1 Atalanta 9.00 9.00 8.50

Come scommettere su Atalanta – Sporting Lisbona: analisi match e pronostici

Gasperini costretto a rinunciare a Palomino e Toloi, oltre che a Zappacosta. Obbligate le scelte del tecnico, che in difesa schiererà Kolasinac a supporto di Djimsiti e Scalvini. Tra i pali resta vivo il poi ballottaggio Musso-Carnesecchi, con il primo che appare leggermente favorito. Hateboer e Bakker occuperanno le corsie, mentre la coppia di centrocampo sarà formata da De Roon e Ederson. De Ketelaere potrebbe spuntarla su Lookman, con al suo fianco Koopmeiners che torna ad avanzare il raggio d’azione. Per l’attacco, Gasperini potrebbe affidarsi ai centimetri e ai muscoli di Scamacca, ma occhio a Muriel. .

Per i lusitani In porta torna Adan, con Matheus Reus che Coates confermati in difesa con Diomande, A centrocampo l’ex Lecce Hjulmand dovrebbe giocare, con lui il giapponese Morita e sulle corsie laterali Ricardo Esgaio e Nuno Santos. In attacco fiducia a Marcus Edwards a destra e Pedro Gonçalves a sinistra. Per il ruolo di centravanti il testa a testa è tra Paulinho e Gyokeres.

Probabili formazioni Atalanta - Sporting Lisbona

Per i pronostici Atalanta – Sporting Lisbona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Bakker; De Ketelaere, Koopmeiners; Muriel.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Matheus Reus, Coates, Diomande; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; M. Edwards, Gyokeres, Pedro Gonçalves.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Sporting Lisbona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lo Sporting potrebbe puntare al pareggio

Distanziate da 3 punti in classifica nel girone, con l’Atalanta già terza del passaggio al turno successivo, lo Sporting farà di tutto per pareggiare contro i bergamaschi per avere la certezza matematica della qualificazione. L’ultima partita del gruppo D vedrà l’Atalanta impegnata in Polonia contro il Raków Częstochowa, mentre lo Sporting ospiterà lo Sturm Graz. I Lusitani sperano di giocarsi il primato nel girone nell’ultimo turno. Facile pronosticare, anche secondo i pronostici Atalanta - Sporting Lisbona, una partita molto contratta e chiusa.

Scommessa 1; under 2.5: 2,07 con bet365

Fiducia a Muriel

Un Muriel al top della forma potrebbe rappresentare una carta vincente per l'Atalanta. La sua tecnica e abilità lo rendono un elemento prezioso per il reparto offensivo dei nerazzurri che, nella partita contro lo Sporting Lisbona, punteranno sul fuoriclasse colombiano per scardinare la difesa portoghese. È di fatto tra i favoriti dalle quote marcatore Atalanta - Sporting Lisbona.

Scommessa 2; Luis Muriel marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

La Dea per ritrovare la vittoria

Dopo la sconfitta per 2 a 1 in casa contro il Napoli campione d’Italia del ritrovato Walter Mazzarri, contro lo Sporting Lisbona in Europa League l’Atalanta è fortemente intenzionata a ritrovare la vittoria tra le mura amiche. Gli uomini di Gasperini, con un successo, conquisterebbero il primato del girone con un turno d’anticipo. Risultato molto probabile stando ai pronostici Atalanta - Sporting Lisbona.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-1 Atalanta: 2,40 con William Hill