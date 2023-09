In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Atalanta – Rakow Czestochow con confronto quote e consigli per le scommesse sull'Europa League.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Rakow Czestochowa confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il primo turno di Europa League.

Il calcio d'inizio di Atalanta – Rakow Czestochowa è alle 21 di giovedì 21 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta, reduce dalla sconfitta per 3 a 2 contro la Fiorentina sarà impegnata nel primo turno di Europa League contro la squadra polacca del Rakow Czestochowa. Gasperini perde Scamacca per un problema al flessore, possibile chance dal primo minuto per Luis Muriel. Tra i pali spazio invece a Musso, in alternanza con Carnesecchi in questo avvio di stagione.

I campioni in carica del campionato polacco arrivano in Italia con l’obiettivo di fare bella figura. Contro il Lodz (1-0) è arrivato sabato il secondo successo di fila. La corsa in Champions League si è invece frenata ai playoff nel doppio confronto con il Copenaghen (sconfitta interna per 0-1 e 1-1 in Danimarca).

I nostri pronostici Atalanta - Rakow Czestochowa

I nostri pronostici Atalanta - Rakow Czestochowa bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.70 2.60 Luis Muriel marcatore nell’incontro 2.05 2.25 2.40 Risultato esatto 2-0 Atalanta 6.00 6.00 5.80

Probabili formazioni Atalanta – Rakow Czestochowa

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo e che potrebbe fare la differenza nei pronostici Atalanta - Rakow Czestochowa.

ATALANTA (3-4-1-2) : Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac, Holm, De Roon, Ederson, Bakker, De Kataelere, Lookman, Muriel.

Musso, Toloi, Scalvini, Kolasinac, Holm, De Roon, Ederson, Bakker, De Kataelere, Lookman, Muriel. RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic, Racovitan, Kovacevic, Rundic, Tudor, Papanikolau, Kochergin, Plavsic, Nowak, Piasecki, Cebula.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Rakow Czestochowa permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Dimenticare Firenze

L’Atalanta vuole voltare pagina dopo la sconfitta di Firenze, ed avrà di fronte i Campioni di Polonia in carica. Da non sottovalutare la squadra polacca, che potrebbe fare di tutto per poter strappare un pareggio in casa dei più blasonati avversari. Nonostante ciò, i bergamaschi sono favoriti dai pronostici Atalanta - Rakow Czestochowa

Scommessa 1: pareggio alla fine del 1°tempo: 2,75 con bet365

Il ritorno del colombiano

Luis Muriel è stato direttamente coinvolto in otto gol nelle ultime sei partite da titolare in UEFA Europa League (cinque reti e tre assist), tra Siviglia e Atalanta. Gianpiero Gasperini si aspetta che il trend non finisca.

Scommessa 2: Luis Muriel marcatore nell’incontro: 2,25 con Sisal

La Dea per il riscatto

I nerazzurri sono pronti a dimostrare ai loro tifosi che la sconfitta contro la Fiorentina è stata solo un episodio, da dimenticare in fretta per concentrarsi al meglio ed iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo. Di fatto sono favoriti da quote e pronostici Atalanta - Rakow Czestochowa.

Scommessa 3: risultato esatto 2-0 Atalanta: 5,80 con William Hill