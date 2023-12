In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Atalanta - Milan dei nostri esperti ed i consigli utili per scommettere sul match di sabato.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta - Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match di sabato sera 9 dicembre alle ore 18.00.

Si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida tutta lombarda tra bergamaschi e rossoneri, partita valida per il quindicesimo turno di Serie A.

I nostri pronostici Atalanta - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Atalanta - Milan bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.05 1.95 1.90 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 6.00 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 3.40 3.25 3.10

Per ulteriori pronostici Atalanta - Milan, quote dei bookmaker online e info sul match, consigliamo di visitare i siti scommesse online ufficiali. Inoltre i lettori possono avre un'anteprima più ampia sul mondo del betting visitando le nostre pagine dedicate a

le migliori applicazioni per scommettere da mobile

il codice promozionale William Hill, bonus benvenuto per i nuovi utenti e altre info sul bookmaker britannico.

Come scommettere su Atalanta – Milan: analisi match e pronostici

La Dea proverà a metabolizzare il 3 a 0 subito dal Torino, mentre il Milan cercherà di fare punti per provare a stare col fiato sul collo di Inter e Juve. Reduci dal 3 a 1 contro il Frosinone a San Siro, i rossoneri allenati da Stefano Pioli proveranno a fare risultato sul difficile campo dell’Atalanta.

Probabili formazioni Atalanta - Milan

Per i pronostici Atalanta – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer/Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, Pasalic; Muriel.

Musso; de Roon, Scalvini, Kolasinac; Hateboer/Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, Pasalic; Muriel. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese simili

Il Milan nell’ultima gara contro il Frosinone ha segnato 3 gol, gli stessi che ha subìto l’Atalanta contro il Torino. I rossoneri sono riusciti finalmente a mandare a rete Luka Jovic, che fino a questo momento si era rivelato un oggetto misterioso. Entrambe le squadre hanno la stessa differenza reti, ed è quindi molto facile che, anche secondo i pronostici Atalanta - Milan, il match regalerà agli spettatori del Gewiss Stadium una gara ricca di occasioni da entrambe le parti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,05 con bet365

L’orgoglio bergamasco

Dopo la batosta subìta contro il Torino, l’Atalanta ha bisogno di una prova di qualità e di quantità di fronte ai suoi tifosi. Contro il Milan sarà ancora emergenza in difesa, con De Roon costretto ad arretrare ed essere il terzo in difesa con Scalvini e Kolasinac. Tuttavia gli uomini di Gasperini hanno già dimostrato di tirare fuori il meglio in situazioni d’emergenza. Alcuni pronostici Atalanta - Milan suggeriscono un risultato secco e chiuso, come un pareggio.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Il rientro di Giroud

Con 7 reti finora in campionato, l’attaccante francese rimane una garanzia in avanti. A 6 gol dal capocannoniere del torneo Lautaro Martinez, il centravanti del Milan contro l’Atalanta vuole tornare a segnare in campionato. Al numero 9 rossonero manca infatti il gol in Serie A dal 2-2 contro il Lecce datato 11 novembre. Dopo aver scontato 2 turni di squalifica, contro l’Atalanta Olivier Giroud vorrà sicuramente scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Ancora una volta il francese è favorito dai bookmaker, nonché dalle quote marcatore Atalanta - Milan.

Scommessa 3; Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill