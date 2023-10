Pronostici Atalanta - Juventus e confronto quote dei bookmakers con i consigli utili dei nostri esperti per scommettere sul match di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Juventus confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Atalanta e Juventus si affronteranno domenica 1° ottobre alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria in campionato, con i bergamaschi che hanno vinto in trasferta a Verona, e i bianconeri che hanno costretto a Torino il Lecce alla prima sconfitta stagionale.

Gasperini dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2, con Lookman e De Ketelaere in avanti. A supporto ci sarà Koopmeiners. Gli esterni saranno Zappacosta e Ruggeri. Sulla mediana dovrebbero esserci De Roon e Ederson.

Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-2. La coppia d’attacco sarà formata da Chiesa e Vlahovic. Gli esterni saranno Weah e Filip Kostic, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Rabiot, Locatelli e Fagioli.

I nostri pronostici Atalanta - Juventus

I nostri pronostici Atalanta - Juventus bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 per l’Atalanta 12.00 13.50 12.00 Ademola Lookman marcatore nell’incontro 3.50 3.50 3.40 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 3.25 3.00 3.10

Probabili formazioni Atalanta – Juventus

Per dei pronostici Atalanta - Juventus accurati, bisogna conoscere le formazioni probabili delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Dea le vince tutte in casa

La formazione di Gasperini finora non ha sbagliato un colpo tra le mura amiche. Tra Campionato e coppe la formazione bergamasca finora ha vinto tutte e tre i match disputati al Gewiss Stadium, e contro la Juventus vorrà sicuramente far continuare questa striscia positiva. Forse non sarà facilissimo per i bergamaschi fermare i bianconeri, ma il fattore casa potrebbe influire sui pronostici Atalanta - Juventus.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 per l’Atalanta: 12,00 con bet365

Il peso del nigeriano

Autore finora di 2 gol in 6 partite giocate, il nigeriano è una certezza nell’attacco di Mister Gasperini. Il classe’97, fresco 25enne, cercherà di migliorare il suo score contro i bianconeri. Occhio quindi a Lookman come probabile striker, favorito dalle quote marcatore Atalanta - Juventus.

Scommessa 2; Ademola Lookman marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Tutti aspettano il serbo

Il numero 9 bianconero ha segnato finora 4 reti, regalando tuttavia prestazioni altalenanti. Dopo la doppietta nel 3 a 1 contro la Lazio, il serbo nelle ultime due giornate è rimasto a secco.

Non sarà semplice scardinare la difesa atalantina che notoriamente concede poco o niente agli avversari, ma Dusan Vlahovic ha numeri e forza per mettere in apprensione la retroguardia di Gasperini. Anche Vlahovic è tra i favoriti dalle quote marcatore Atalanta - Juventus.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill