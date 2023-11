Ecco i pronostici Atalanta - Inter con confronto quote e informazioni utili per scommettere sulla partita di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 18.00 di sabato 4 novembre, la partita tra Atalanta e Inter, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Più Lookman che De Ketelaere per i bergamaschi. Toloi, Scalvini e Kolasinac in difesa. Zappacosta torna dopo il forfait con l’Empoli e si riprende la corsia di destra.

In difesa dovrebbe giocare Pavard, nella linea a 3 composta da Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo spazio a Dumfries e Dimarco come laterali con Barella e Mkhitaryan alle spalle di Calhanoglu. In avanti i soliti Thuram e Lautaro Martinez

I nostri pronostici Atalanta – Inter

I nostri pronostici Atalanta - Inter bet365 Sisal William Hill Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.80 2.62 Marcus Thuram marcatore nell’incontro 3.20 3.25 3.00 Risultato esatto 0-2 11.00 12.00 10.00

Probabili formazioni Atalanta – Inter

Per dei pronostici Atalanta - Inter accurati, è necessario analizzare le probabili formazioni delle squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La sicurezza degli uomini di Inzaghi

Per potersi fregiare del titolo, l’Inter deve riuscire a vincere anche in stadi “scomodi” come quello di Bergamo. Una vittoria al Gewiss Stadium potrebbe cancellare la macchia dell’unica finora sconfitta stagionale in campionato quel 2 a 1 subìto dal Sassuolo a San Siro che fece perdere ai nerazzurri la testa della classifica. Secondo i pronostici Atalanta - Inter, almeno in uno dei due tempi la squadra di Inzaghi prevarrà.

Scommessa 1; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,75 con bet365

Il francese non si vuole fermare

Marcus Thuram ha finora segnato 4 gol in campionato e non ha intenzione di fermarsi. Il figlio d’arte sta dimostrando quanto la genetica conti a questi livelli, e ha tutta l’intenzione di continuare a lasciare il segno nelle partite che contano. Ecco perché Thuram è tra i favoriti dalle quote marcatore Atalanta - Inter.

Scommessa 2; Marcus Thuram marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

L’affermazione della capolista

Dopo sei risultati utili tra campionato e Champions League, i nerazzurri allenati da Inzaghi vogliono continuare a vincere. Con il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A, l’Inter punta prepotentemente alla seconda stella. La vittoria è piuttosto probabile secondo i pronostici Atalanta - Inter.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Inter: 10,00 con William Hill