In questo articolo i lettori possono trovare i pronostici Atalanta - Genoa con confronto quote, formazioni e info utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Atalanta – Genoa confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la nona giornata di Serie A.

Si giocherà alle ore 18.00 del 22 ottobre, al Gewiss Stadium, il match tra Atalanta e Genoa. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta prima della sosta, e vorranno senza dubbio rimettersi in carreggiata.

Nerazzurri e rossoblu hanno pareggiato in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A. Tre di questi pareggi sono arrivati con il punteggio di 0-0.

Nelle ultime 13 sfide il Grifone ha vinto soltanto in un’occasione (3-1 a Genova il 22 dicembre 2018, con autorete di Tolói, reti di Zapata, Lazovic e Piatek) – nelle altre 12 sfide nel parziale, quattro pareggi e otto successi nerazzurri.

I nostri pronostici Atalanta - Genoa

I nostri pronostici Atalanta - Genoa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-0 9.50 10.00 9.50 Gianluca Scamacca primo marcatore dell’incontro 5.00 5.25 5.00 Doppia chance X2 2.37 2.40 2.40

Probabili formazioni Atalanta – Genoa

Per dei pronostici Atalanta - Genoa vincenti, occorre conoscere le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della nona giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pochi gol tra le mura amiche

Dopo 5 risultati utili consecutivi, tra Campionato ed Europa League, i bergamaschi sono stati ridimensionati dalla Lazio di Maurizio Sarri. Pur essendo l’unica squadra tra le 20 della serie A a non aver subito gol in casa, l’Atalanta al Gewiss Stadium fa tantissima fatica a segnare. Dall’inizio di questa stagione infatti, l’Atalanta ha segnato soltanto 5 gol a Bergamo. Da considerare dunque un under o un risultato esatto con pochi goal per i nostri pronostici Atalanta - Genoa.

Scommessa 1; risultato esatto 0-0: 9,50 con bet365

La scommessa di Gasperini

Secondo il suo allenatore Gian Piero Gasperini, Gianluca Scamacca ha ampi margini di miglioramento e lo sta dimostrando partita dopo partita sul campo. E lo confermano anche le quote marcatore Atalanta - Genoa. Il gol segnato con la maglia dell’Italia contro l’Inghilterra può essere sicuramente di buon auspicio per l’attaccante bergamasco, finora ancora fermo a 2 gol in campionato.

Scommessa 2; Gianluca Scamacca primo marcatore dell’incontro: 5,25 con Sisal

Il Monza dei risultati utili

Dopo la rocambolesca sconfitta in casa contro il Milan, alla quale sono seguite non poche polemiche circa la legittimità del gol di Pulisic, il Genoa è a caccia di un risultato utile a Bergamo. Più di una volta, dall’inizio di questo campionato, i grifoni hanno dimostrato di non temere affatto il fattore campo e il blasone degli avversari che avevano di fronte. Contro l’Atalanta la squadra allenata da Alberto Gilardino cercherà di dare il massimo. I pronostici Atalanta - Genoa potrebbero essere ribaltati da un inaspettata ma non improbabile vittoria o pareggio fuori casa.

Scommessa 3; doppia chance X2: 2,40 con William Hill