Pronostici Arsenal – Porto e informazioni utili per scommettere: gunners favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal – Porto, quote dei bookmakers e analisi del match previsto martedì 12 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Arsenal – Porto, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i “Gunners” e i “Dragoes”.

Dopo aver perso per 1 – 0 a Oporto, l’Arsenal di Mikel Arteta è chiamato alla rimonta contro i lusitani davanti al proprio pubblico.

I nostri pronostici Arsenal – Porto

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Arsenal - Porto bet365 Sisal William Hill Bukayo Saka marcatore dell’incontro 2.30 2.25 2.10 Risultato esatto 2-0 Arsenal 6.00 5.75 5.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.75 2.65 2.60

Ulteriori quote e pronostici Arsenal - Porto sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troverrano utili info sul mondo del betting visitando:

la nostra guida ai migliori bonus benvenuto scommesse

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Goldbet per aderire all'offerta di benvenuto esclusiva.

Quote maggiorate dei prossimi match

Come scommettere su Arsenal – Porto: analisi match e pronostici

Dopo il passaggio ai quarti di finale di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, tocca alla formazione londinese conquistare il prossimo turno per confermare di essere la quarta candidata ufficiale alla vittoria del trofeo. Dal canto suo il Porto non starà certamente a guardare. Pur avendo a disposizione 2 risultati su 3 per il passaggio del turno, gli uomini allenati da Sergio Conceição sanno di non poter abbassare la guardia contro i Gunners.

Probabili formazioni Arsenal - Porto

Per i pronostici Arsenal – Porto occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Martinelli, Gabriel Jesus, Saka.

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Martinelli, Gabriel Jesus, Saka. PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mario, Pepe, Otavio, Wendell; Nico Gonzalez, Varela; Chico Conceição, Pepê, Galeno; Evanilson.

Confrontare le quote vincente della partita Arsenal – Porto permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Saka cerca il quarto gol in Champions

Arrivato a 13 gol in Premier League, con l’Arsenal che grazie alle sue reti è capolista nel campionato inglese insieme al Liverpool, Bukayo Saka contro il Porto spera di trovare il suo quarto gol stagionale in Champions League e di trascinare la sua squadra ai quarti di finale. I pronostici Arsenal – Porto indicano proprio l’attaccante inglese come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Bukayo Saka marcatore dell’incontro: 2,30 con bet365

L’Arsenal per provare ad arrivare in fondo

Arrivare fino in fondo per provare a sollevare il trofeo nella finale di Londra prevista allo stadio di Wembley. È questo l’obiettivo dei Gunners, quarta squadra – a detta dei pronostici – candidata a sollevare il trofeo dopo i campioni in carica del City, il Real di Ancelotti e il Bayern Monaco di Harry Kane. E secondo i pronostici Arsenal - Porto, potrebbe riuscirsi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Arsenal: 5,75 con Sisal

Il Porto vuole giocarsela

Provare a difendere l’1-0 dell’andata senza segnare neanche un gol nella tana dell’Arsenal può essere rischioso. Per questo motivo i portoghesi guidati da Sergio Conceição proveranno a tenere duro e a sfruttare gli spazi che la squadra inglese inevitabilmente gli offrirà. Chiudere i primi 45 minuti in parità potrebbe essere una buona tattica per i lusitani che potrebbero così avere più chance di passare il turno.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,60 con William Hill