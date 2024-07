Tutto sulla finale di Copa America del 14 Luglio alle ore 2:00 italiane: pronostici Argentina - Colombia, quote e analisi partita con info importanti.

In questo articolo si possono trovare i pronostici Argentina – Colombia, le quote dei bookmakers e l’analisi della Finalissima della Copa America 2024, big match che avrà luogo al Sun Life Stadium di Miami Gardens, in Florida, alle ore 2:00 (ora italiana).

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Argentina – Colombia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra argentini e colombiani, con l’albiceleste che come da pronostico è arrivata in finale e la Colombia che ha battuto a sorpresa il favorito Uruguay.

I nostri pronostici Argentina – Colombia

Ecco i nostri pronostici Argentina vs Colombia per la finale della Copa America:

Pronostico Probabilità bet365 Sisal William Hill Over 2.5 35,36% 2.75 2.50 2.62 Risultato esatto 2-1 Argentina 10% 11.00 10.00 8.50 Lionel Messi marcatore nell’incontro 36,36% 2.75 2.75 2.80

Come scommettere su Argentina – Colombia: analisi match e pronostici

Strafavoriti gli argentini, che sembrano avere la strada spianata per la finalissima del Sun Life Stadium. Quotatissimi per la vittoria finale, i giocatori dell’albiceleste vorranno far terminare la carriera di Leo Messi in nazionale nel migliore dei modi, provando a regalargli la seconda Copa America consecutiva e, chissà, il prossimo pallone d’oro.

Per i pronostici Argentina – Colombia occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina; Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico; Di Maria, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez.

E. Martinez; Molina; Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico; Di Maria, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; S. Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Lerma, Rios; J. Arias, J. Rodriguez, Diaz; Cordoba.

Confrontare le quote vincente della partita Argentina – Colombia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre a viso aperto

Dopo aver battuto l’Ecuador ai calci di rigore ai quarti di finale, l’Argentina ha superato con facilità il Canada battendolo per 2 a 0. Contro la Colombia la musica sarà diversa, e gli uomini di Scaloni dovranno impegnarsi al massimo per riconfermarsi campioni. D’altro canto i Cafeteros allenati dall’argentino Nestor Lorenzo non vogliono essere da meno, e per questo motivo i pronostici Argentina - Colombia prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,75 con bet365

L’albiceleste a un passo dalla Copa America numero 16

Alla sua seconda finale di Copa America consecutiva, l’Argentina campione in carica – qualora dovesse superare anche la Colombia, diventerebbe la squadra sudamericana con più Coppe America in assoluto, superando di una lunghezza l’Uruguay che rimarrebbe a quota 15. La gara contro la Colombia non sarà assolutamente semplice, ma gli argentini faranno di tutto per conquistare il loro ennesimo trofeo.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Argentina: 10,00 con Sisal

Leo Messi vuole terminare in bellezza

Con il gol arrivato finalmente dopo 5 partite a secco, Leo Messi ha eguagliato il record del brasiliano Zizinho andando in rete in sei edizioni consecutive della Copa America. Per il Capitano dell’Argentina si tratterà della quinta finale di Copa America della sua carriera a cui si aggiungono le due finali mondiali. Contro la Colombia il capitano dell’albiceleste proverà a dare addio alla competizione segnando un gol e magari regalando il trofeo ai suoi tifosi come prevedono alcuni pronostici Argentina - Colombia.

Scommessa 3; Lionel Messi marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill