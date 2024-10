Pallone d’Oro, Vinicius Junior favoritissimo ma Rodri può sperare: i pronostici

Ormai ci siamo: il 28 ottobre verrà assegnato il Pallone d’Oro 2024 al giocatore che si è maggiormente distinto nell’ultima stagione calcistica.

Com’era prevedibile le candidature dei giocatori del Real Madrid, campione di Spagna e d’Europa per club, sono risultate le più consistenti e in questo momento sembra esserci un unico favorito: Vinicius Junior.

Ecco qui lo scenario in vista della cerimonia di assegnazione.

Vinicius Junior grande favorito

Per il fantasista esterno brasiliano potrebbe arrivare il suggello ad una consacrazione già arrivata da tempo. Nonostante qualche problema muscolare che gli ha fatto perdere 11 partite, Vinicius Junior è stato un fattore nella stagione da sogno del Real Madrid vincente in Liga e in Champions.

Il classe 2000 ha segnato 15 reti in campionato (seconda miglior performance realizzativa personale nella Liga dopo i 17 gol segnati nella stagione 21/22) e 6 in Champions, compreso il definitivo 2-0 nella finale con il Borussia. A questo si aggiungono 11 assist ed un livello di prestazioni veramente alto.

Certo, la delusione della Copa America che ha visto il suo Brasile uscire ai quarti (in una partita nella quale era squalificato) resta ma in termini assoluti Vinicius ha effettivamente vissuto una stagione degna di essere premiata con il Pallone d’Oro.

Rodri: un candidato più che credibile

Il solo calciatore che sembra essere in grado di poter contendere il riconoscimento al fuoriclasse brasiliano è Rodri.

Ormai da almeno 4 stagioni uno dei profili più forti in assoluto e decisivi nel suo ruolo, il centrocampista spagnolo è stato fondamentale sia nell’ottica dei trofei vinti dal Manchester City (quarto titolo di fila in Premier, Supercoppa Europea, Mondiale per Club) che nell’Europeo vinto dalla sua nazionale in Germania.

Il classe 1996 (attualmente fuori per un infortunio grave che lo terrà fuori praticamente per tutta questa stagione) ha dimostrato di essere un giocatore imprescindibile per le sue squadre grazie alla sua visione del gioco e capacità di lettura della partita in entrambe le fasi. E questo va al di là dei numeri di Rodri, comunque impressionanti considerando il suo ruolo di mediano: 9 gol e 14 assist messi a referto in tutte le competizioni.

Anche Rodri meriterebbe tanto il Pallone d’Oro (che avrebbe potuto vincere anche lo scorso anno non fosse stato per l’ennesimo masterpiece della carriera di Lionel Messi) e anche se parte indietro rispetto a Vinicius, c’e da star certi che saranno tanti quelli che voteranno per lui.

Meno chance per Bellingham, Kroos e Lautaro

Tra i giocatori del Real Madrid anche Jude Bellingham e Toni Kroos (quest’ultimo ritiratosi dopo l’Europeo di quest’estate) sembravano poter essere delle candidature forti dopo una stagione d’altissimo livello per entrambi. Le loro chance adesso sono inferiori rispetto a quelle di Vinicius Junior e Rodri: se avessero vinto l’Europeo con Inghilterra e Germania probabilmente sarebbero stati i favoritissimi.

Per quanto riguarda il nostro campionato il giocatore con più chance di vittoria e Lautaro Martinez reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto vincere (diventando anche capocannoniere del torneo) la Serie A da capitano e la Copa America da protagonista, con tanto di gol in finale e Scarpa d’Oro della kermesse.

Nelle quote dei bookmaker è considerato tra i primi della lista ma comunque molto lontano rispetto a Vinicius Junior e Rodri.