La nuova tendenza nella Liga: sempre più partite finiscono con goal e over 2,5

Nella massima divisione spagnola si sta registrando un sottile ma comunque significativo cambiamento nei risultati delle partite.

Vediamo di analizzare questo nuovo trend a cui gli scommettitori e gli appassionati di calcio dovrebbero prestare molta attenzione.

A differenza di quanto sta accadendo negli altri campionati inclusi nella Top 5 League europea, la Liga in questa fase ha visto un aumento della percentuale di partite che terminano con entrambe le squadre a segno (goal) - nonché anche di partite che si chiudono con più di due reti segnate (over 2,5) nelle prime settimane della stagione 2024/2025.

Sebbene il campione sia relativamente piccolo, visto che sono state disputate 39 partite in quattro giornate, queste prime tendenze potrebbero offrire preziosi spunti per le strategie di scommessa future.

In questo articolo vediamo i motivi per cui nella Liga si tende a segnare di più, le implicazioni per le scommesse e quali altre tendenze potrebbero essere degne di nota.

Il numero di partite concluse con goal e over 2,5 è aumentato nella Liga rispetto alla scorsa stagione.

Nel 2023/2024 infatti solo il 46,05% delle partite della massima serie spagnola ha prodotto più di due gol. Un esempio calzante della crescita di questa tendenza in tal senso è quello del Celta Vigo: tutte le quattro partite giocate dai galiziani sono terminate sempre con goal e over 2,5.

Pioggia di gol in Spagna?

Per capire la tendenza emergente, è importante confrontare quanto accade nella Liga con quello che succede negli altri principali campionati europei: Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 francese.

Liga 2024/2025:

Goal - Sì: 51,28% (dal 49,47% della scorsa stagione, dopo 380 partite)

Over 2,5: 46,15% (in leggero aumento rispetto al 46,05% della scorsa stagione)

Media gol per partita: 2,36 (in calo rispetto ai 2,64 della scorsa stagione)

Per gli scommettitori e i siti di scommesse, questa tendenza offre una prospettiva interessante: i primi dati suggeriscono che le partite della Liga sono sempre più aperte e favorevoli ai gol, rendendo le giocate su goal e over 2,5 un'opzione di scommessa interessante dopo la fine della pausa internazionale.

Liga: giornata 5 Scommessa bet365 Goldbet Betflag Real Sociedad-Real Madrid Over 2,5 1.91 1.80 1.73 Girona-Barcellona Multigoal 3-4 2.25 2.30 2.30 Atletico Madrid-Valencia Over 2,5 1.91 1.83 1.92

Le quote sono suscettibili di variazione: consultare il sito dell’operatore per gli aggiornamenti.

Confronto con i cinque principali campionati europei

Premier League: La percentuale attuale di partite che finiscono con entrambe le squadre a segno è del 60% (in calo rispetto al 61,58% della scorsa stagione) mentre l'Over 2,5 è al 46,67% (in netto calo rispetto al 64,74%). Il numero medio di gol a partita è sceso da 3,28 a 2,77.

La percentuale attuale di partite che finiscono con entrambe le squadre a segno è del 60% (in calo rispetto al 61,58% della scorsa stagione) mentre l'Over 2,5 è al 46,67% (in netto calo rispetto al 64,74%). Il numero medio di gol a partita è sceso da 3,28 a 2,77. Bundesliga: i match che si concludono in goal sono il 50% (in calo dal 61,76%), con l'Over 2,5 anch'esso al 50% (in calo dal 62,42%). La media dei gol a partita è diminuita marginalmente da 3,22 a 3,11.

i match che si concludono in goal sono il 50% (in calo dal 61,76%), con l'Over 2,5 anch'esso al 50% (in calo dal 62,42%). La media dei gol a partita è diminuita marginalmente da 3,22 a 3,11. Serie A: le partite che finiscono in Goal sono il 46,67% (percentuale in calo rispetto al 52,37% dello scorso anno) mentre l'Over 2,5 è salito al 53,33% rispetto al 49,21% dell’anno scorso. La media dei gol a partita è leggermente diminuita da 2,61 a 2,37.

le partite che finiscono in Goal sono il 46,67% (percentuale in calo rispetto al 52,37% dello scorso anno) mentre l'Over 2,5 è salito al 53,33% rispetto al 49,21% dell’anno scorso. La media dei gol a partita è leggermente diminuita da 2,61 a 2,37. Ligue 1: i match che si chiudono con il goal sono attualmente al 55.56% (percentuale in crescita rispetto al 53.92% dello scorso anno) e anche gli Over 2.5 al 55.56% (dal 52.94%). La media dei gol a partita è anch’essa cresciuta passando da 2,70 a 3,19.

Un'analisi più approfondita di alcune partite e prestazioni rivela i fattori chiave che hanno contribuito a queste tendenze, tra cui i cambiamenti tattici, le prestazioni dei giocatori e le dinamiche di squadra.

In particolare, squadre come il Barcellona e il Real Madrid, così come il Villarreal e il Celta Vigo, hanno avuto un ruolo significativo nell'influenzare queste statistiche: analizzare nel dettaglio le loro prestazioni può aiutare a spiegare le tendenze più ampie della massima serie spagnola.

I fattori alla base delle statistiche

Il 7-0 con cui il Barcellona ha demolito il Real Valladolid lo scorso fine settimana è un chiaro esempio di come la potenza offensiva stia modellando le dinamiche di inizio stagione nella Liga.

Il nuovo manager dei blaugrana Hansi Flick ha rinnovato l'attacco del Barcellona, trasformandolo in una macchina da gol inarrestabile. Nella partita contro il Valladolid il tridente del Barcellona si è messo in mostra: Raphinha ha segnato la sua prima tripletta in carriera: Robert Lewandowski ha continuato la sua striscia di gol e il giovane talento Lamine Yamal ha contribuito con due assist.

Il tridente composto da Raphinha, Lewandowski e Yamal offre una miscela di ritmo, potenza e abilità tecnica che travolge le difese. La loro sinergia è stata un elemento cruciale nel dominio iniziale del Barcellona e, grazie al loro contributo in termini di gol e assist, le partite dei catalani sono sempre più aperte e ad alto punteggio.

In casa Real Madrid l'arrivo di Mbappe ha portato la squadra a generare un elevato numero di occasioni da gol. Prima della sua doppietta contro il Betis, Mbappe aveva tentato il maggior numero di tiri nei cinque principali campionati europei senza segnare, il che indica un approccio d'attacco incessante.

Questi fatti stanno portando a partite sempre più aperte con le squadre che non si accontentano di giocare di rimessa contro avversari sulla carta maggiormente talentuosi.

Con squadre di prim'ordine come Barcellona e Real Madrid che “dettano la linea” con le loro prestazioni in attacco, è probabile che questa tendenza continui a crescere nel prosieguo della stagione.