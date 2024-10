Ligue 1: Monaco e Marsiglia possono insidiare il Paris Saint-Germain?

Le squadre di Hütter e De Zerbi sono partite bene e proveranno a complicare i piani agli uomini di Luis Enrique

Da quando è cominciata l’era della Qatar Sports Investment nel 2011 il Psg ha quasi sempre vinto e dominato la Ligue 1.

Anche quest’anno, il primo senza Mbappé dopo sette anni, il club parigino parte con tutti i favori del pronostico anche considerando il fatto che solamente in tre occasioni infatti il club parigino non ha conquistato il titolo nazionale.

La prima nella stagione 2011/2012, quando a vincere fu il sorprendente Montpellier in cui giocava in attacco un certo Olivier Giroud; la seconda nel campionato 2016/2017 quando si impose il Monaco proprio con Mbappé in attacco; l’ultimo nella stagione 2020/2021, quando a spuntarla fu il Lilla.

Quest’anno non sembrano comunque mancare i club che vogliono rovinare la festa alla corazzata parigina. O che quantomeno vogliono provarci fino alla fine.

Monaco: una squadra compatta e organizzata

In questo momento il Paris Saint-Germain è primo in classifica a 16 punti con 20 gol fatti e 5 subiti ma la vetta della squadra di Luis Enrique al momento è condivisa con il Monaco di Adi Hütter, partito veramente forte anche in Europa con la vittoria contro il Barcellona in Champions League.

I monegaschi non hanno certo a disposizione una rosa del livello di quella del Psg ma questo inizio di stagione racconta di una squadra che gioca con personalità, sapendo sia attaccare che stare alla corda quando la partita lo richiede, all’interno di una rosa che coniuga qualità tecnica e grande consistenza fisica.

Non mancano i giocatori di talento come i giovani fantasisti esterni Ben Seghir e Akliouche, il centrocampista Golovin e l’ala giapponese Minamino, giusto per citarne alcuni. A spiccare più dei singoli è però l’organizzazione di squadra. In campo il Monaco da sempre l’idea di essere una squadra che sa cosa deve fare e che spesso fa la cosa giusta.

Questo sul lungo periodo potrebbe non bastare considerando i fisiologici giri a vuoto che possono capitare e la qualità complessiva del Paris: certo comunque è che se dovesse continuare su questo standard, il Monaco sarebbe una rivale temibile.

Olympique Marsiglia: fantasia al potere con De Zerbi

I monegaschi non sono però l’unica squadra che vuole provare a guastare la festa dei parigini: sullo sfondo c'è anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

L’arrivo del tecnico italiano ha rilanciato le quotazioni di un OM che con il suo arrivo ha acquisito una grandissima facilità in zona realizzativa. 15 le reti segnate sino ad ora dal club della Provenza, a fare meglio solo il Psg.

De Zerbi ha messo la fantasia al potere in una rosa che è veramente ricca di giocatori talentuosi che dalla loro hanno anche la carta d'identità come il centravanti Wahi, l’ala brasiliana Luis Henrique e Mason Greenwood. L’ex giocatore dello United ha già segnato 5 gol nelle sue prime apparizioni.

Al talento si aggiunge anche l’esperienza di giocatori come il portiere Rulli, il centrale difensivo Mbemba e i mediani Højbjerg e Kondogbia, perni di un centrocampo che di recente ha visto l’arrivo dell’ex Juventus Adrien Rabiot, a riprova della voglia dell’OM di provare ad emergere.

Certo la distanza dal Paris Saint-Germain resta ancora importante e la sconfitta contro lo Strasburgo, la prima di RDZ sulla panchina dell’OM, dimostra che la strada da fare sia lunga. Il potenziale per poter sperare di approfittare di eventuali scivoloni del Paris comunque c'è.