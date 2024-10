Juventus: l’infortunio di Bremer cambia le prospettive stagionali?

La squadra di Motta per restare competitiva dovrà cercare nuovi equilibri difensivi dopo l'infortunio del brasiliano.

Purtroppo l’infortunio capitato a Bremer si è rivelato serio come sembrava esserlo già a Lipsia: rottura del legamento crociato con interessamento del menisco, stagione praticamente finita.

Per tutto l’anno dunque la Juventus dovrà fare a meno del suo pilastro difensivo e la definizione in questione non è certamente buttata lì.

Quote Juventus vincente: come cambiano le quote con Bremer out

Juventus: quote e pronostici di stagione Eurobet BetFlag Bwin Vincente Serie A 5.50 5.00 5.50 Prime 8 in Champions League: fase campionato 2.30 2.25 2.30 Vincente Coppa Italia 4.50 3.50 4.33

Il peso specifico di Bremer

Il rendimento del centrale brasiliano nelle prime uscite stagionali della Juventus era stato di livello veramente alto. Come riporta il portale statistico Opta nelle prime uscite Bremer ha messo a segno 15 tackle, 6 intercetti e 11 chiusure (primo in A assieme a Kialonda Gaspar del Lecce) completando 467 passaggi e anche qui nessuno ha fatto meglio di lui.

Dati questi, che se contestualizzati coi numeri di una squadra che ha concesso un solo gol in Serie A (per altro già in sua assenza) e 4 stagionali (di cui due nella partita contro il Lipsia capitati dopo l’infortunio) rendono l’idea del peso specifico di Bremer.

Adesso tocca a Gatti-Kalulu

In attesa di capire se la Juventus si muoverà sul mercato (cosa che potrebbe fare anche adesso con gli svincolati) il posto di Bremer verrà preso definitivamente da Pierre Kalulu. L’ex difensore del Milan gode di grande considerazione da parte di Motta per la sua duttilità ed affidabilità.

In questo inizio di stagione Kalulu ha già giocato tra campionato e coppa sei partite da titolare: due da terzino e quattro da centrale, complici anche i guai fisici capitati a Federico Gatti, ormai definitivamente ripresosi. Adesso è altamente probabile, per non dire certo, che il francese resterà stabilmente al centro della difesa: così è stato nell’ultima partita della Juventus, che ha sancito la fine dell'inviolabilità della porta dopo 628 minuti.

Più difficile invece che il posto di difensore centrale titolare possa essere preso da capitan Danilo: Motta sino ad ora lo ha utilizzato poco e nel suo ruolo originale di terzino destro. Per forza di cose il difensore nella nazionale brasiliana entrerà nelle rotazioni anche nella posizione di centrale ma va anche detto che il ruolo in questione lo ha prevalentemente ricoperto in una difesa a 3. Potrebbe invece emergere Cabal che come Kalulu può disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, seppur nella corsia sinistra.

Prospettive stagionali

Nell’economia della stagione juventina l’assenza di Bremer avrà un suo peso: il fatto che la difesa senza di lui abbia preso 3 dei 4 gol stagionali non è certo una prova definitiva ma resta comunque un indizio.

Ciò però non toglie che l’infortunio del brasiliano, per quanto importante, non comprometta certo nulla nelle prospettive della Juventus in questa stagione. Gatti e Kalulu sono due difensori affidabili a lungo termine: tutto sta nel trovare nuovi equilibri di reparto, cosa nella quale Thiago Motta ha dimostrato di non avere maestri. I bianconeri possono dunque confermare la loro solidità difensiva anche in assenza di Bremer: anche da questa passano le ambizioni stagionali.