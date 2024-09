Europa League: le prospettive di Roma e Lazio nella seconda competizione europea

Le due squadre capitoline si giocano le loro chance nella seconda competizione europea

Roma e Lazio stanno per iniziare il loro percorso Europa League, nella prima edizione con la nuova riforma in vigore.

Il format delle altre due competizioni è sostanzialmente uguale a quello già in uso nella Champions League con una fase campionato da 36 squadre: l’unica variante è in Conference dove la prima fase dura 6 partite invece che 8. Per il resto tutto uguale: Le prime 8 classificate della fase campionato vanno direttamente agli ottavi: le squadre che si piazzano dal 9º al 24º posto giocano gli spareggi: le altre tornano a casa.

I bookmaker vedono le due romane tra le squadre di vertice della competizione, soprattutto i giallorossi, considerati come il terzo club più forte dopo Manchester United e Tottenham all’interno della kermesse.

Vincente Europa League bet365 Snai Betflag Roma 9.00 9.00 10.00 Lazio 15.00 15.00 15.00

Roma: bisogna partire subito forte

Semifinalisti lo scorso anno e finalisti due stagioni fa i giallorossi sono considerati tra i favoriti della competizione subito dietro Manchester United e Tottenham. Proprio gli Spurs saranno uno dei primi avversari che la squadra di De Rossi affronterà nella fase campionato: esattamente fuori casa alla quinta giornata nel nuovo White Hart Lane.

La sfida contro la squadra di Postecoglou non e l’unico impegno pesante: il percorso della Roma comincerà si all’Olimpico ma contro l’Athletic Bilbao, tradizionalmente temibile e con un Nico Williams ancora nel motore. Tra le avversarie di spessore anche l’Eintracht Francoforte, vincitore del trofeo nel 2022, che verrà affrontato a Roma nell’ultima giornata.

In mezzo, se si toglie l’Elfsborg, ci sono tanti rivali ostiche: la Dinamo Kiev, i belga dell’Union Saint Gilloise, secondi nel campionato nazionale e giunti ai quarti due anni fa e l’AZ Alkmaar. Sulla carta la squadra capitolina ha certamente qualcosa in più di queste squadre e può fare la voce grossa: per arrivare tra le prime 8 servirà però partire sin da subito col piglio giusto.

Lazio: tante insidie nel percorso

Per i biancocelesti l’urna è stata leggermente più benevola. La squadra di Baroni non ha trovato sulla sua via una tra United e Tottenham, ovvero le due favoritissime del torneo ma nel suo percorso che comincia fuori casa con la Dinamo Kiev (avversario anche dei concittadini) ci sono tanti ostacoli importanti.

I piu grossi sono senza dubbio Porto e Real Sociedad ma anche il Nizza e l’Ajax guidato dall’italiano Farioli non sono certo rivali di poco conto, per tradizione e qualità di organico. Anche Braga e Ludogorets che sulla carta sono le più abbordabili del lotto non sono comunque certo squadre da prendere sottogamba.

I biancocelesti, per la prima volta in 8 anni senza Ciro Immobile, hanno comunque il potenziale per poter dire la loro: per qualificarsi direttamente agli ottavi bisognerà tirare però subito fuori il proverbiale coniglio dal cilindro.