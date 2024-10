Conference League: tre valide alternative al Chelsea per la vittoria finale

La squadra di Maresca è favorita per il titolo ma non manca chi può insidiarla

La Conference League giunge alla sua quarta edizione che inizia questa settimana: proprio come la Champions League e l'Europa League, ha un nuovo formato.

La terza competizione europea per club inizierà con una fase di campionato a 36 squadre: tra queste vi sono delle squadre importanti, una su tutte il Chelsea.

Nella loro prima stagione sotto la guida di Enzo Maresca, i Blues cercheranno di avere un impatto in qualsiasi modo possibile e sono senza dubbio i favoriti per la vittoria del trofeo.

Ma oltre al club londinese, ci sono altre squadre che hanno la possibilità di arrivare fino in fondo.

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori

Maggiori quote e pronostici sulla Conference League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori siti scommesse per i nuovi utenti. Alcuni di questi potrebbero prevedere l'utilizzo di un codice bonus, come accade per il codice presentatore bet365 di cui si può ottenere ogni informazione nella nostra pagina dedicata.

Fiorentina

La Fiorentina deve essere presa in considerazione per la gloria dell'Europa Conference League, dato che ha raggiunto la finale in ciascuna delle ultime due stagioni.

Nella stagione 2022/23 i viola sono stati battuti 2-1 dal West Ham nella finale di Praga, prima di perdere contro l'Olympiakos dopo i tempi supplementari nella finale della scorsa stagione ad Atene.

Ma i tifosi della Fiorentina sperano che questa sia la volta buona e si può essere certi che la squadra prenderà l’impegno sul serio.

Vincenzo Italiano ha lasciato la squadra: il suo posto è stato preso da Raffaele Palladino reduce da un buon lavoro con il Monza nell’ultimo biennio, che ha a disposizione un organico di buon livello.

David De Gea tra i pali è un profilo di sicuro affidamento e in mezzo al campo ci sono molte opzioni, da Edoardo Bove e Yacine Adli a Danilo Cataldi e Rolando Mandragora. In più non vanno dimenticati Robin Gosens e soprattutto Albert Gudmundsson, che sta già dimostrando di poter fare la differenza.

L'esperienza delle ultime due stagioni potrebbe essere utile alla Fiorentina, che rappresenta un'ottima scelta.

Heidenheim

Risetto alla Fiorentina l'Heidenheim si sta preparando per la sua prima apparizione in una grande competizione europea: il club tedesco potrebbe essere all'altezza della sfida.

Il tecnico Frank Schmidt è un pilastro della continuità, essendo alla guida del club 2007 e avendolo condotto fino alla Bundesliga: la scorsa stagione l’Heidenheim è andato contro ogni pronostico arrivando ottavo in campionato.

Il capocannoniere della scorsa stagione, Tim Kleindienst, è partito, ma questo non sembra aver indebolito la squadra, che ha conquistato 9 punti nelle prime 5 uscite di Bundesliga, vincendo tre partite.

L’Heidenheim potrebbe esaltarsi nella sua condizione di “cenerentola” e ha buone possibilità di superare le “piccole” Olimpija e Pafos, prime due avversarie nella fase di campionato.

FC Copenaghen

La scorsa stagione il Copenaghen si è dovuto accontentare del terzo posto nella Superliga danese, ma questo non deve scoraggiare chi crede nel club danese in ottica Europa Conference League.

La squadra del Copenaghen presenta un ottimo mix di gioventù ed esperienza: Mohamed Elyounoussi, Viktor Claesson e Andreas Cornelius hanno tutti giocato ad un buon livello, mentre William Clem e Roony Bardghji mostrano un eccellente potenziale.

Il Copenaghen sa come sorprendere, esattamente come l’anno scorso, quando in Champions League si è classificato agli ottavi eliminando Galatasaray e il Manchester United nel proprio girone. Vale la pena tenerlo d'occhio.