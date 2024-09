In Bundesliga si segna un po’ di meno rispetto allo scorso anno: trend o casualità?

Rispetto alle prime quattro giornate dello scorso anno sono state realizzate 16 reti in meno: lo scenario.

Dalle prime quattro giornate di Bundesliga emerge un dato abbastanza interessante: nel massimo campionato tedesco sino ad ora si è segnato di meno rispetto all’anno scorso e neanche di pochissimo.

L’anno scorso infatti erano state messe a segno dalle 18 squadre di Bundes 138 reti, un numero che quest’anno è sceso a quota 122. Esattamente 16 gol in meno. A questo calo di reti realizzate corrisponde anche un aumento delle partite finite con under 2,5: 12, quattro in più rispetto alla scorsa stagione.

Le squadre sono migliorate in in difesa?

Essendo il campionato agli inizi è difficile parlare al momento di un trend consolidato ma appare comunque abbastanza evidente che l’efficacia offensiva delle squadre tedesche sia per ora un po’ calata.

L’anno scorso erano 5 le squadre ad aver superato la soglia dei 10 gol dopo 4 partite; quest’anno sono solamente 3, ovvero in ordine di reti realizzate Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Stoccarda.

Questa prima fase racconta anche di un miglioramento (lieve) delle retroguardie: mentre il numero delle squadre che dopo quattro giornate hanno concesso due gol a partita (tra queste anche la corazzata Leverkusen) è lievemente cresciuto (da 8 a 9) è invece diminuito il numero delle squadre che hanno concesso più di 10 gol. L’anno scorso erano 5, quest’anno 3.

Inoltre nello scorso campionato c’era solo una squadra (l’Eintracht Francoforte) ad essere sotto la media di un gol subito per match dopo quattro giornate: quest’anno invece sono 3 ovvero il Bayern Monaco, l’Union Berlino e il Lipsia. Proprio quest’ultima squadra rappresenta un caso particolare.

Questione di potenziale: il “caso” Lipsia

Sebbene l’inizio della squadra di Marco Rose sia nel complesso buono (essendo il club ancora imbattuto in campionato) si registra un calo significativo delle performance offensive.

Il Lipsia (reduce da due 0-0 consecutivi contro St. Pauli e Union Berlin) infatti ha segnato “solamente” 4 gol, pochi se si pensa al potenziale offensivo di una squadra che può contare su un duo di attaccanti come Openda e Sesko (che l’anno scorso hanno segnato 40 gol in 2) nonché su talenti come Simons e Nusa.

L’anno scorso di questi tempi le reti segnate erano state 13: più estensivamente mai la squadra di Lipsia ha segnato così poco nelle prime uscite da quando milita nel massimo campionato tedesco.

Difficile pensare che una squadra con così tanta qualità in avanti possa restare su questa media realizzativa ma d’altronde sono diverse le squadre che devono raggiungere il pieno potenziale, a cominciare dal Borussia Dortmund.

Le performance offensive dei finalisti uscenti della scorsa Champions sono simili a quelle dell’anno scorso dopo 4 giornate (un gol in meno) ma la squadra del nuovo tecnico Sahin per ora viaggia a corrente alternata. Un miglioramento complessivo delle prestazioni (e anche del numero di gol) è nell’ordine delle cose.

Se da un lato è vero che vi è un (seppur non eclatante) miglioramento delle difese, dall’altro è altrettanto vero che molte squadre non hanno ancora raggiunto il loro livello migliore, essendo in alcuni casi lontane.

Chiaramente non tutte le squadre in questione saranno delle macchine da gol ma al momento questo non cambia la percezione di base della Bundesliga come campionato nel quale, tra exploit di squadre di vertice e partite a viso aperto, si segna molto