Bonus multipla Eurobet: come funziona per ottenere fino al 255,7% con 30 eventi

In questo articolo vedremo come funziona il nuovo bonus multipla di Eurobet che incrementa la percentuale a partire da 5 eventi in schedina.

Tra i tanti siti di scommesse online con bonus multipla, recentemente si è fatto spazio Eurobet introducendo quello che, a suo avviso, risulta il bonus più ricco di Italia.

In questo articolo vedremo il suo funzionamento e una griglia esplicativa con le varie percentuali di incremento in base al numero di eventi inseriti in multipla. Cercheremo di chiarire anche quali sono i limiti e le condizioni di questa promozione e la quota minima necessaria per ottenere il bonus. Per conoscere di più questo operatore potete consultare la nostra recensione su Eurobet.

Come funziona il bonus multipla Eurobet

Il bonus multipla di Eurobet consiste in una maggiorazione del 5% progressivo per ogni evento che viene inserito in schedina. Si parte da un minimo di 5 selezioni fino ad arrivare ad un massimo di 30 eventi.

Esempio: con 5 eventi si ottiene un incremento del 5%, con 6 eventi il 10,3%, con 7 selezioni la percentuale passa al 15,8% e così via.

La quota minima è fissata a 1.25, pena l'esclusione di quell'evento al calcolo del bonus.

Termini e condizioni del bonus multipla

Come per altri bonus scommesse offerti da Eurobet, anche questa promo si basa su termini e condizioni di partecipazione. Tra questi:

il bonus multipla Eurobet è parte integrante della vincita che non può superare i 50.000€ per biglietto

per biglietto i sistemi sono esclusi dal calcolo del bonus

sono esclusi dal calcolo del bonus tutte le selezioni inserite in schedina devono concludersi entro 7 giorni dalla creazione della multipla

dalla creazione della multipla nel caso in cui un evento inserito in schedina diventasse "rimborsabile" , il calcolo si applicherà al totale eventi - evento rimborsato.

, il calcolo si applicherà al totale eventi - evento rimborsato. il bonus si applica su biglietti con esito vincente

Eurobet si riserva il diritto di sospendere o modificare il bonus multipla in qualunque momento.

Griglia e percentuali di incremento bonus multipla Eurobet

Vediamo ora come sono ripartite le percentuali di bonus multipla Eurobet in base al numero di selezioni inserite in bigietto.

N° RIGHE %BONUS 5 5,0% 6 10,3% 7 15,8%



8 21,6%



9 27,7%



10 34,1%



11 40,8%



12 47,8%



13 55,2%



14 63,0%



15 71,2%



16 79,8%



17 88,8%



18 98,2%



19 108,1%



20 118,5%



21 129,4%



22 140,9%



23 152,9%



24 165,5%



25 178,8%



26 192,7%



27 207,3%



28 222,7%



29 238,8%



30 255,7%

Bonus multipla Eurobet a confronto

Domande frequenti

Come faccio ad ottenere il bonus multipla?

Per ottenere il bonus basta registrarsi e selezionare gli eventi (live o pre-match) rispettando le condizioni menzionate precedentemente. Il bonus si attiverà in automatico.

Cosa succede se un evento si manifesta dopo i 7 giorni?

Stando alle regole del bonus, se anche solo un evento ha data e ora superiore ai 7 giorni dal piazzamento della multipla, tutta la schedina non parteciperà al bonus.

Perché non ho ottenuto il bonus multipla?

Alcune delle cause potrebbero essere: il numero di eventi inseriti in schedina è inferiore a 5; uno o più eventi non rispetta la quota minima di 1.25 pertanto non si raggiunge il n. minimo di eventi (5); uno o più eventi risulta "rimborsabile" e viene escluso dal calcolo del bonus; alcune giocate non partecipano come il caso di sistemi o quote inferiori a 1.25.