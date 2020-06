Zaniolo vuole illuminare la Roma: primo allenamento in gruppo

Nicolò Zaniolo sta bruciando le tappe dopo l'operazione al crociato (e quella al naso): a luglio potrebbe essere l'uomo decisivo della Roma.

Fino al momento della rottura del crociato, ad inizio gennaio, Nicolò Zaniolo aveva timbrato per la 6 goal e 2 assist tra ed . Ma, al netto dello score realizzativo, che trova anche una certa importanza per un centrocampista, il classe 1999 aveva dimostrato personalità e classe per poter guidare la Roma.

Dopo quella maledetta serata all'Olimpico contro la , quando anche Demiral uscì dal campo con una rottura del crociato, la stagione 2019/20 sembrava finita per lui. Ma l'emergenza scaturita dalla pandemia da Coronavirus ha cambiato la situazione.

Il giocatore giallorosso ha infatti potuto riprendersi al meglio dall'intervento al ginocchio, sfruttando i tre mesi di inattività della Serie A. Adesso che servirà uno sprint finale decisivo per raggiungere gli obiettivi di squadra, la Roma potrà contare su di lui, anche se forse non raggiungerà mai il 100% della forma fisica da qui a fine luglio.

Ma quando potrà tornare Zaniolo in campo? A questa domanda in qualche modo ha risposto lui stesso qualche giorno fa. In una diretta Instagram sui canali della Roma col compagno di squadra Leonardo Spinazzola, Zaniolo ha svelato quando potrà tornare finalmente disponibile.

" Ancora due o tre settimane e poi tornerò con la squadra".

Detto più chiaramente: ad inizio di luglio Zaniolo sarà incorporato alla squadra a tutti gli effetti, poi toccherà a Paulo Fonseca decidere quando e come farlo tornare a giocare. Probabilmente l'ex soltanto a metà luglio potrà essere impiegato dalla Roma con costanza.

Zaniolo salterà le gare che vedranno opposte la Roma alla (il 24 giugno) e al (28 giugno): da capire se il centrocampista verrà convocato da Fonseca a partire da Roma- del 2 luglio o qualche giorno più tardi, magari per la sfida di del 5 luglio.

Intanto il giocatore sembra non veder l'ora di tornare in campo e, dopo l'operazione al naso che migliorerà la sua respirazione, è tornato nei campi di Trigoria a distanza di soli due giorni ed ha svolto il primo allenamento con il gruppo. Prossimamente sarà aggregato alla formazione Primavera per una decina di giorni, primo passo verso il completo recupero.

Anche la sua vita privata pare andare a gonfie vele, il che lo aiuta sicuramente a recuperare in modo più sereno dal problema al ginocchio. Su Instagram il calciatore pubblicamente continuamente foto con la fidanzata Sara Scaperrotta, con tanto di frasi d'amore.

Il calciatore della Roma ha firmato anche un contratto con l'agenzia di Fedez, che si occuperà di curare l'immagine di Zaniolo a tutto tondo.

Ma i tifosi della Roma, oltre che a tutti i fantallenatori d' , aspettano solamente di rivederlo in campo e di ammirare nuovamente le sue giocate all'Olimpico e non solo.

Sarà un uomo fondamentale per Fonseca, che lo ha usato spesso da esterno destro nel 4-2-3-1 ma anche da trequartista alle spalle di Edin Dzeko. Posizione che comunque è abitualmente ricoperta da Lorenzo Pellegrini.

Senza dimenticare l'Europa League che si giocherà ad agosto, quando Zaniolo sarà probabilmente ancora più in forma ed in grado di aiutare la sua squadra in campo. Intanto ricomincia la Serie A e la Roma insegue la Champions con un'arma: il mancino di Nicolò Zaniolo.