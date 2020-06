Zaniolo sul rientro dall'infortunio: "Tornerò tra 2-3 settimane"

Nicolò Zaniolo annuncia l'imminente rientro in campo dopo la rottura del crociato in Roma-Juve: "Ancora 2-3 settimane e poi tornerò con la squadra".

vicinissima a ritrovare Nicolò Zaniolo. Il rientro in gruppo è stato posticipato per via del piccolo intervento al naso dei giorni scorsi, ma ora il centrocampista morde il freno grazie a un recupero dalla rottura del crociato ormai ultimato.

In una diretta Instagram sui canali della Roma col compagno di squadra Leonardo Spinazzola, Zaniolo ha svelato quando potrà tornare finalmente disponibile.

" Ancora due o tre settimane e poi tornerò con la squadra".

Dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato a gennaio in occasione del match con la , dunque, il gioiellino giallorosso è prossimo a riassaporare il clima partita: presumibilmente, a inizio luglio.

Altre squadre

Una stagione che sembrava compromessa, con la pausa forzata per via dell'emergenza Coronavirus e il rinvio di diventa nuovamente l'occasione per confermare l'esplosione di Zaniolo.