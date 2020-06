Quando torna Zaniolo dall'infortunio? I tempi di recupero

Nicolò Zaniolo sta recuperando dalla rottura del crociato rimediata a gennaio in Roma-Juventus: possibile il rientro in campo a luglio.

Un infortunio che aveva gettato nello sconforto i tifosi della , Roberto Mancini e Nicolò Zaniolo . Un ko pesante per il talento giallorosso, costretto a lasciare il campo nella gara contro la Juventus a gennaio scorso e finito sotto ai ferri per rimettere in sesto il ginocchio. Il rinvio di e l'emergenza Coronavirus, però, gli hanno ridato la chance di tornare subito protagonista.

INFORTUNIO ZANIOLO

Durante un'azione personale all'Olimpico durante Roma- del 12 gennaio 2020, Zaniolo aveva rimediato un infortunio al ginocchio destro. Sanitari in campo, lacrime da parte del gioiellino giallorosso e sensazioni subito negative per l'ex , costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

Il giorno dopo l'infortunio Zaniolo era stato operato per ricostruire il legamento crociato anteriore: un problema grosso, di quelli che costringono un calciatore a saltare quasi tutta la stagione.

Altre squadre

“Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito“.

QUANDO TORNA ZANIOLO?

Zaniolo doveva rientrare direttamente in estate per preparare la prossima annata, ma la pandemia e il conseguente slittamento degli Europei gli hanno - nel dramma - fornito un assist per poter dire la sua nel finale di stagione.

A metà febbraio Zaniolo aveva svolto i controlli al ginocchio per verificare i progressi durante la prima parte di riabilitazione: esiti più che soddisfacenti e spazio alla seconda fase della riabilitazione, con esercizi ad hoc e maggiori carichi di lavoro. Zaniolo ora ha ripreso a correre sui prati di Trigoria, seppur lavorando a parte, e non vede l'ora di risultare nuovamente arruolabile.

Il piccolo intervento al naso ha slittato il suo ritorno in gruppo, previsto per metà giugno: per rivederlo tra i convocati e di nuovo protagonista in match ufficiali, invece, bisognerà attendere verosimilmente inizio luglio.

QUALI GARE SALTA ZANIOLO?

Zaniolo salterà con ogni probabilità i match che vedranno opposti la Roma a Sampdoria (il 24 giugno) e Milan (28 giugno) : da capire se il centrocampista verrà convocato da Fonseca a partire da Roma- del 2 luglio o qualche giorno più tardi, magari per la sfida di del 5 luglio.