Zaniolo e Fedez: collaborazione extra campo nella comunicazione e sui social

Zaniolo collabora con Fedez nella comunicazione e sui social, intanto Figc e Uefa pensano a lui come testimonial per Euro 2021.

Soltanto qualche mese fa l'incubo di un infortunio che gli stava togliendo il sogno dell'Europeo, poi il rinvio della competizione che di fatto lo rimette in gioco e per Nicolò Zaniolo si stanno aprendo nuove prospettive, dentro e fuori dal campo.

Il centrocampista della sta infatti lavorando per tornare al più presto operativo all'interno del rettangolo di gioco, ma nel frattempo sono spuntate per lui nuove interessanti collaborazioni anche al di fuori della sfera prettamente calcistica.

Tra queste c'è l'importante sintonia con Fedez: il celebre cantante milanese aiuterà il giovane talento della Nazionale nella comunicazione, in particolare sui social. Una collaborazione confermata dallo scambio di like e commenti sempre più frequente su Instagram, ma anche dalla rinnovata attenzione dello stesso cantante nei confronti dello sport.

Altre squadre

Prima la chiacchierata con il cestista NBA Marco Belinelli all'interno del suo podcast, poi il faccia a faccia social nella diretta con Bobo Vieri: ora il nuovo lavoro con Zaniolo, volto fresco della nuova generazione italiana.

Per Zaniolo anche la Disney sembra avere in mente qualche importante progetto: in praticolare la realizzazione di fumetti e cartoni animati, per i quali il centrocampista giallorosso potrebbe offrire la propria voce in qualità di doppiatore.

Ma non finisce qui: a quanto pare la Figc e l'Uefa starebbero pensando proprio al giovane talento della Roma come uomo immagine di Euro 2021. Alcune città potrebbero infatti rinunciare ad ospitare le sfide del torneo, che potrebbero dunque confluire in numero massiccio proprio sulla capitale: da qui la scelta di colui che, ad oggi, è considerato il più forte giovane talento della Lupa. Non male per uno che l'Europeo rischiava di non giocarlo.