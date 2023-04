Vicenza-Juventus Next Gen 3-2: Madama ancora ko, i biancorossi vincono la Coppa Italia di Serie C

Dopo il 2-1 all'Allianz Stadium nell'andata, il Vicenza supera 3-2 la Juve Next Gen anche a ritorno e si aggiudica la seconda Coppa Italia di Serie C.

Niente rimonta, niente impresa per la Juventus Next Gen di Brambilla. Nel secondo atto della finale, il Vicenza bissa il successo dell’andata all’Allianz Stadium e porta a casa la seconda Coppa Italia di Serie C della sua storia.

Dopo il 2-1 conquistato in casa dei bianconeri, nel ritorno al Romeo Menti i biancorossi si impongono di nuovo col risultato di 3-2 e alzano al cielo la coppa.

Un successo arrivato al termine di un match ricco di goal ed emozioni, che ha visto Madama sfiorare più volte la rimonta e avvicinarsi ai tempi supplementari, prima della doppia rimonta e del definitivo sorpasso della squadra veneta.

I bianconeri sbloccano il risultato nel primo tempo con Sekulov. La risposta del Vicenza arriva con Franco Ferrari in avvio di ripresa. La reazione della squadra di Brambilla è immediata: Poli riporta ancora avanti Madama con il 2-1 che pareggi i conti dell'andata e che manderebbe le due squadre all'extra time.

La speranza della Vecchia Signora dura, però, appena sei minuti: al 62' Cappelletti pareggia i conti con un'incornata perfetta sul calcio d'angolo da destra che non lascia scampo a Daffara, mentre nel finale Franco Ferrari spegne definitivamente le speranze della Juventus Next Gen con il goal del 3-2, la sua rete numero 23 in stagione.

Al triplice fischio esplode la gioia del Vicenza e del Romeo Menti: la squadra biancorossi porta a casa la Coppa Italia di Serie C per la seconda volta nella sua storia.

IL TABELLINO

VICENZA-JUVENTUS NEXT GEN 3-2

MARCATORI: 19’ Sekulov (J), 47’ Ferrari (V), 56’ Poli (J), 62’ Cappelletti (V), 83’ Ferrari (V)

VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Valletti (80’ Oviszach), Pasini, Cappelletti, Bellich (79’ Sandon); Zonta, Greco (46’ Cavion); Dalmonte (38’ Della Morte), Stoppa, Begic (69’ Scarsella), Ferrari.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Daffara; Riccio, Poli (83’ Yildiz), Huijsen; Barbieri, Barrenechea (82’ Besaggio), Sersanti, Iling-Junior; Soulé, Sekulov (78’ Pecorino), Da Graca (69’ Cerri).

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Greco (V), Barbieri (J), Ferrari (V), Scarsella (V)

Espulsi: nessuno

Note: Iling-Junior (J) sbaglia il calcio di rigore all'89'.