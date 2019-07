Veretout al Milan in salita: la Fiorentina rifiuta 18M e parla con la Roma

Si entra nella settimana chiave per il futuro di Veretout tra Milan e Roma. I rossoneri hanno offerto 18M, la Fiorentina dice no. E parla con la Roma.

Jordan Veretout è stato uno degli uomini-mercato degli scorsi due mesi in . Dopo sorpassi e controsorpassi, il suo futuro sta per essere definito: o ?

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', al momento l'offerta concreta sul tavolo della sarebbe quella rossonera di 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La Viola non sembra però particolarmente convinta e avrebbe rifiutato.

Il Milan avrebbe anche spinto per inserire Biglia, senza riscontrare il particolare gradimento. Con l'argentino come contropartita, però, l'offerta rossonera potrebbe salire ulteriormente.

La Roma non vuole stare a guardare: oggi ci sarebbe un incontro in programma tra i giallorossi e la Fiorentina, nella figura del direttore sportivo Daniele Pradé. La proposta del club di Pallotta potrebbe non essere troppo distante da quella del Milan, con Defrel all'interno della trattativa.

Non dovrebbero però esserci rilanci, né da una parte né dall'altra: nessuno dei due club vuole entrare in un'asta. E la palla passerà in mano al giocatore, che dovrà scegliere se giocare con il Milan, dove sarebbe più centrale nel progetto, o con la Roma, dove guadagnerebbe di più.

Dopo aver ufficializzato Krunic e ormai chiuso per Bennacer (che dovrebbe diventare ufficiale al termine della Coppa d'Africa), il Milan non vuole lasciarsi scappare un altro obiettivo per il centrocampo da regalare a Giampaolo. Roma permettendo.