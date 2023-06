Finisce l'era Marino: Balzaretti è il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese

L'ex laterale della Nazionale, reduce dall'esperienza da direttore sportivo al Vicenza, ha firmato un contratto fino al 2025.

L'ultima annata di Federico Balzaretti lo ha visto ancora una volta protagonista nel mondo del calcio: il 2015, anno del suo ritiro, è ormai lontano, ma l'ex laterale della nazionale ha intrapreso, già nel 2021, il percorso da direttore sportivo, al Vicenza.

Un cammino che dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie C ha trovato il suo punto più alto a metà aprile, con la vittoria della Coppa Italia di categoria, contro la Juventus Next Gen.

Ma l'esperienza al Vicenza è finita, alla naturale scadenza del contratto: per lui, dopo diverse ipotesi, si sono spalancate le porte del ritorno in Serie A.

Balzaretti è il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, come reso noto attraverso un comunicato ufficiale dal club friulano.

"Udinese Calcio è lieta di annunciare che Federico Balzaretti è il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica. Ha firmato un contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2025".

Raccoglie un'eredità pesante: quella di Pierpaolo Marino, che lascia i bianconeri al termine del suo contratto, dopo aver costruito un progetto tecnico importante.

Per Balzaretti si tratta di un ritorno in Serie A: l'ultima esperienza dirigenziale in massima serie risale al 2019, con la Roma.