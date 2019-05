Scommesse Serie A: quote e pronostico di Roma-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Roma-Juventus. 36esima giornata di Serie A

Ultime tre domeniche e poi per qualche mese diremo arrivederci alla nostra . Tre domeniche intense visto che la lotta per la zona Champions con 4 squadre per due posti è più elettrizzante che mai. Ieri vittoria per e (oltre che per la che però al momento ha pochissime chance di arrivare al quarto posto). Questa sera tocca alla conquistare i tre punti ma farlo (seppure in casa) contro la campione d' non sarà facile. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Ranieri recupera tutti gli infortunati: Santon, De Rossi, Florenzi e Perotti sono di nuovo in gruppo. Qualche dubbio in mediana, dove è da valutare l'affidabilità del capitano da inizio partita: è ballottaggio con Nzonzi per affiancare Cristante. Lorenzo Pellegrini dovrebbe giostrare ancora sulla trequarti assieme ad El Shaarawy e Zaniolo, favorito su Kluivert. Il bosniaco Dzeko sarà il terminale offensivo.



ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.





Allegri perde per squalifica Bernardeschi mentre Bonucci non è stato convocato per precauzione dopo una contusione alla caviglia. Davanti a Szczesny ci saranno quindi Barzagli e Chiellini, con De Sciglio e uno tra Spinazzola o Alex Sandro terzini. A centrocampo sono recuperati Bentancur e Emre Can, che si giocano il posto al fianco di Pjanic e Matuidi. Di nuovo arruolabile pure Dybala, che potrebbe giocare subito titolare al posto dell'influenzato Kean nel tridente d'attacco con Cuadrado e Ronaldo. Out anche Perin, Rugani, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.



Quote bet365: vittoria Roma 2,60 - pareggio 2,60 - vittoria Juventus 2,62 in un match da over 1,72 e goal 1,61. Roma imbattuta da 6 match ma reduce da una trasferta a dove poteva succedere tutto e il contrario di tutto. che sta chiudendo la stagione con prestazioni sotto la media e l'unico che ha ancora obiettivi è Cristiano Ronaldo che vuole provare a tutti i costi a vincere la classifica cannonieri anche se non sarà certo facile. Prevediamo un match simile a quelli visti contro e e diamo lo stesso pronostico ovvero 1-1 con la Roma in vantaggio con Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.