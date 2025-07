Scommesse Serie A: quote e pronostico di Pescara-Roma

Pescara ormai con un piede e mezzo in serie b. Roma chiamata a riportare a -4 il Napoli. Analisi, quote e pronostico del match.

Zeman contro il suo vecchio amore. Pescara ultimo in classifica e ormai rassegnato alla retrocessione contro Roma seconda. Temi importanti anche in questo posticipo di lunedì nonostante i 58 punti che dividono gli abruzzesi dai giallorossi. Analizziamo qui di seguito la situazione delle due formazioni con tanto di quote e relativo pronostico. Per approfondire invece i pronostici e le quote vittoria scudetto, rimandiamo alla nostra guida dedicata.

I padroni di casa stanno solo attendendo che l'aritmetica dia il responso supremo ad una stagione iniziata male e finita peggio. Non c'è stato nemmeno il tanto sperato effetto Zeman che ha vinto solo all'esordio per 5-0 contro il Genoa salvo poi non riuscire più a trovare la via dei tre punti. Pepe, Gilardino e Vitturini out, Campagnaro e Caprari in dubbio. Solito 4-3-3 con Muntari pronto alla battaglia mezzo.

La Roma è chiamata a riscattare l'1-1 in casa contro l'Atalanta e sa che non c'è altra soluzione che la vittoria oggi visto che il Napoli in questo momento è a -1 ma può essere ricacciato a distanza di sicurezza. Le ultime prestazioni esterne dei giallorossi sono confortanti con 6 goal inflitti a Palermo e Bologna senza subirne alcuno. Rosa al completo per Spalletti tranne che per il lungodegente Florenzi.

Quote ovviamente sbilanciatissime per la Roma bancata da bet365 a 1,22. Il pareggio vale 6,50 mentre il successo del Pescara vale 13 volte la posta. Viste le ultime prestazioni della difesa giallorossa (un solo goal preso nelle ultime 4) crediamo che la quota del no goal abbia grande valore.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Due vittorie e altrettanti pareggi per la Roma nelle ultime quattro sfide in A col Pescara, dopo un parziale identico per i delfini nei precedenti quattro incroci. o Gli abruzzesi non hanno mai battuto la Roma in casa nel massimo campionato: quattro pareggi e due sconfitte. o Il Pescara, seconda peggior difesa dei cinque maggiori campionati europei dopo l’Osasuna, ha incassato 72 gol finora: ben 45 più della Roma. o Roma imbattuta da cinque turni (4V, 1N): in campionato, i giallorossi non arrivano a sei partite senza sconfitte dal novembre scorso. o Il Pescara è stato in vantaggio solo in cinque partite in questo campionato, almeno quattro meno di ogni altra formazione. o La Roma è la squadra che ha giocato più palloni in area avversaria (929) nella Serie A in corso. o Il Pescara è la squadra che ha segnato meno (due reti) e subito più gol (14) di testa in questo campionato. o Edin Dzeko è il giocatore che ha trovato il gol in più partite di questa Serie A, 19. o Nessun calciatore ha servito più assist di Mohamed Salah (nove) nella Serie A in corso - sei di questi passaggi vincenti hanno preceduto un gol di Dzeko, record condiviso con Ljajic (sei assist per Belotti). o Ex di giornata, Gianluca Caprari ha fatto due gol alla Roma finora: a nessuna squadra ha segnato di più in Serie A.



