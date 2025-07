Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Roma

Montella contro Spalletti in un match delicato per entrambe. Analisi, quote e pronostico del posticipo di San Siro fra Milan e Roma

Punti pesanti in palio questa sera in Milan-Roma. Molto dipenderà dai risultati del pomeriggio ma se vincessero Inter, Fiorentina e Lazio la situazione per entrambe le squadre sarebbe davvero complicata visto che le rivali, rispettivamente a sesto e terzo posto sarebbero sempre più vicine. Roma infatti che non solo deve cercare di ributtare indietro il Napoli che ad oggi ha superato i giallorossi ma clamorosamente guardarsi anche le spalle dai cugini.

Milan reduce da un aprile al segno della discontinuità e con una sola vittoria in cascina. Montella come sempre deve cercare di reinventarsi ogni domenica la formazione base. Oggi, oltre ai soliti Abate, Antonelli, Romagnoli e Bonaventura, mancherà lo squalificato Kucka. Lapudula dovrebbe essere preferito a Bacca.

Squalifiche pesanti anche in casa Roma che dopo il derby si ritrova senza Strootman e senza Rudiger. In città si respira aria pesante un pò su tutti: società, allenatore e giocatori ma questo è il momento di fare quadrato visto che il calendario ora ora ora sorride più al Napoli che ai giallorossi e dover affrontare di nuovo i playoff di Champions sarebbe come rivivere un incubo.

Nonostante il fattore campo contro e la situazione mentale non semplice la Roma è favorita su bet365 a 2,05 contro il 3,40 del Milan. Il pareggio che non servirebbe a nessuna delle due vale 3,80. Ci aspettiamo un match dove ancora una volta gli attacchi mettano in evidenza le problematiche difensive di entrambe le squadre.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti di Serie A contro la Roma (4N, 4P). o In quattro degli ultimi cinque confronti a San Siro tra queste due squadre in Serie A, entrambe hanno trovato la via del gol. o Escludendo il derby appena giocato, la sfida di andata è stata la partita casalinga in cui la Roma ha effettuato meno conclusioni in questo campionato (13). o Il Milan ha conquistato ben 12 punti in meno nel girone di ritorno (20) rispetto alle prime 15 giornate del girone di andata (32). o Soltanto in due occasioni nella sua storia la Roma ha conquistato almeno 75 punti dopo 34 giornate di Serie A: nel 2000/01 (75) e nel 2013/14 (82). o La Roma ha segnato tre gol di testa in questo campionato, pur essendo seconda (98) in A nelle conclusioni aree: solo il Pescara ha fatto peggio finora (due reti). o Vincenzo Montella non ha mai sconfitto da allenatore la Roma in Serie A: tre pareggi e ben sette sconfitte in 10 gare complessive. o Stephan El Shaarawy ha segnato l’unica volta che ha affrontato il suo ex Milan a San Siro in Serie A. o Carlos Bacca ha segnato quattro volte su quattro quando ha sfidato al Meazza squadre del Lazio: una rete al Frosinone, due alla Lazio, una alla Roma. o Da quando è arrivato al Milan, Gerard Deulofeu ha mandato al tiro 33 volte un compagno di squadra in Serie A, meno solo di Alejandro Gomez (37) in questo periodo. o Roma imbattuta nelle tre gare di questo campionato in cui non ha giocato Kevin Strootman: due vittorie e un pareggio.



