Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Torino

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juve-Torino, 35esima giornata di Serie A

Derby vale... eccome se vale quello fra i campioni del mondo in carica (e riconfermati) della e il quinto in classifica a pari punti con il e autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative. I granata sognano la Champions, i bianconeri (in casa) vogliono interrompere questa speranza. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida di questa sera.

Allegri perde per un problema muscolare anche Rugani, e l'indisponibilità dell'ex empolese si aggiunge a quelle di Perin fra i pali, Alex Sandro in difesa, Bentancur e Khedira in mediana, Douglas Costa, Dybala e Mandzukic in attacco. Rientra invece Caceres, che partirà dalla panchina. Niente difesa a tre per i bianconeri, come confermato dal tecnico in conferenza. A centrocampo Pjanic sarà il regista, con Emre Can e Matuidi mezzali. In attacco dovrebbe toccare ancora a Bernardeschi e Cuadrado agire al fianco di Cristiano Ronaldo, ma non è da escludere l'impiego dal 1' del giovane Kean.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

Mazzarri avrà l'importante assenza dello squalificato Moretti in difesa, che si aggiunge a quella degli infortunati Djidji e Iago Falque, non convocato per un riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Possibile che De Silvestri venga arretrato nel terzetto davanti a Sirigu, l'alternativa più probabile è inserire il giovane Bremer. Nuovamente disponibili dopo il turno di stop Baselli in mediana e Zaza in attacco, ma solo il centrocampista riprenderà il suo posto in mezzo al campo, mentre la punta partirà dalla panchina. Davanti infatti sarà ancora Berenguer ad agire sulla trequarti a supporto del 'Gallo' Belotti.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

Quote bet365: vittoria Juventus 1,61 - pareggio 3,75 - vittoria Torino 6,00 in un match da under 1,72 e no goal 1,75. Una sola vittoria nelle ultime 5 partite ufficiali per i bianconeri che contro l' hanno dimostrato di non giocare certo al massimo e che hanno anche molti infortunati. Toro a caccia del settimo risultato utile di fila. Nonostante le motivazioni crediamo che alla lunga seppur con difficoltà la spunteranno i ragazzi di Allegri. Proviamo il 2-1 con Ronaldo primo marcatore.

