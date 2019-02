Scommesse Serie A: quote e pronostico di Frosinone-Roma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Frosinone-Roma, 25esima giornata di Serie A

Ieri se avete seguito il nostro consiglio avete incassato con il 3-0 del Milan a 10 e con Piatek primo marcatore a 4,50. Oggi cerchiamo di riprovarci con Frosinone-Roma, derby delicatissimo per entrambe. Gara non semplice per la squadra di Di Francesco visto che i ciociari stanno dimostrando di essere in un buon momento di forma e di non aver perso certo la fame e la voglia di lottare. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Baroni avrà fuori per infortunio Ariaudo, Ghiglione e Simic e potrebbe restare a casa anche il febbricitante Paganini. Dionisi, out da inizio stagione, si è rivisto in gruppo e potrebbe essere convocato per la prima volta. Davanti a Sportiello, saranno ancora Goldaniga, Salamon e Capuano a comporre il reparto difensivo dei ciociari. Sulle fasce Zampano e Beghetto, in regia Maiello e Viviani si contendono una maglia, così come in attacco Daniel Ciofani e Pinamonti per chi giocherà accanto a Ciano.



FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.





Di Francesco, considerata l'assenza per infortunio di Karsdorp, si affiderà a uno tra Santon e Florenzi per la casella di terzino destro: favorito il primo. In mediana potrebbe riposare Cristante: spazio al rientrante De Rossi al fianco di Nzonzi. Sulla trequarti ballottaggi Lorenzo Pellegrini-Pastore e El Shaarawy-Kluivert, mentre si rivedrà Perotti dal 1': turno di riposo per Zaniolo. Ancora out Schick, torna in gruppo invece Under che però resta fuori dai convocati.



ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Perotti: Dzeko.



Quote bet365; vittoria Frosinone 6,50 - pareggio 4,33 - vittoria Roma 1,50 in un match da over 1,80 e goal no goal a scelta. Il Frosinone alterna sconfitta a vittoria da 5 giornate consecutive. Nell'ultimo weekend è arrivato il ko per 3-0 in casa della Juventus. Roma reduce da 3 vittorie di fila in over. Nei tre precedenti scontri diretti la Roma ha sempre vinto. Ci aspettiamo una vittoria sofferta maturata nella seconda parte del match Diciamo 1-2 con El Shaarawy primo marcatore.

