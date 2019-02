Scommesse Serie A: quote e pronostico di Fiorentina-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Fiorentina-Inter, posticipo della 25esima giornata di Serie A

Giorni febbrili a Firenze: una semifinale di Coppa Italia mancava dal 2014 (anno in cui i viola persero poi la finale a Roma contro il Napoli) ed è quindi comprensibile quando sia difficile con centrarsi su un pur importante scontro di campionato contro l'Inter quando mercoledì arriverà l'Atalanta per il primo atto. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in programma domani sera alle 20,30.

Pioli avrà fuori per infortunio capitan Pezzella e il belga Mirallas. In difesa ballottaggio Ceccherini-Laurini per la maglia di terzino destro, con Milenkovic e Vitor Hugo centrali. A centrocampo ai lati del regista Edimilson Fernandes è probabile la conferma di Benassi e Veretout da mezzali. Ballottaggio infine in attacco fra Muriel e Simeone, con il colombiano che potrebbe riposare in vista della Coppa Italia.



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.





Spalletti potrebbe recuperare Keita, resta in dubbio invece la presenza di Icardi dopo il caso che ha portato il club a togliere all'argentino la fascia di capitano e i presunti problemi a un ginocchio. Davanti potrebbe essere così confermato Lautaro Martinez, con Politano, Nainggolan (in ballottaggio con Joao Mario) e Perisic alle sue spalle. In mediana Vecino e Gagliardini si contendono una maglia accanto a Brozovic. In difesa, con Skriniar e De Vrij centrali, Cedric e Dalbert insidiano D'Ambrosio e Asamoah sulle fasce.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.



Quote bet365: vittoria Fiorentina 2,70 - pareggio 3,30 - vittoria Inter 2,70 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Viola imbattuti da 8 gare ufficiali e reduci dal rocambolesco 4-1 alla Spal con var protagonista. Nessun trend particolare negli ultimi match casalinghi. Inter che ha vinto gli ultimi 4 match, cosa che non succedeva dallo scorso ottobre. Tre vittorie a testa e un pareggio negli ultimi sette scontri diretti. Proviamo l'1-1 con Lautaro primo marcatore.

