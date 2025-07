Scommesse Ligue 1: quote e pronostico di Metz-PSG

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico sul risultato esatto dell'anticipo di Ligue 1 fra Metz e PSG.

Anticipo di quinta giornata del massimo campionato francese. Il Metz fanalino di coda con zero punti affronta il PSG che sta già dominando il campionato a punteggio pieno e con una differenza reti di +12. Analisi, quote, probabili formazioni e pronostico sul risultato esatto in questo articolo. Nella nostra pagina dedicata, invece, si troverà una lista dei bonus scommesse migliori del momento.

Contro Guingamp, Bordeaux, Monaco e Caen la squadra è riuscita a segnare in totale solo un goal. Sette i mach interni di Ligue 1 dove il Metz ha subito almeno una rete. Jouffre out per infortunio. Il tecnico Hinschberger schiererà un 4-2-3-1 con Roux prima punta.

PSG che ha chiuso il mercato con il colpo Mbappè. L'ex Monaco sarà già titolare nel 4-3-3 di Emery al fianco di Cavani e Neymar per un tridente da sogno. Fuori casa in campionato, il PSG nel 2017 ha sempre segnato almeno una rete. Nella difesa a 4 titolare anche l'ex Juventus Dani Alves.

Quote bet365 ovviamente ai minimi storici per il PSG bancato a 1,10. Il pareggio vale 10 mentre il successo del Metz 26 volte la posta. I parigini hanno segnato 17 goal negli ultimi 6 scontri diretti contro il Metz, quasi 3 a partita. Ci aspettiamo un'altra goleada.

